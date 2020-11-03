اقتصاد وأسواق

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 3-11-2020

استقرار أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق
الصاوي أحمد 2:40 م, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20 2:40 م, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20

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واصلت أسعار الخضروات والفاكهة اسقرارها في بورصة الأسواق اليوم الثلاثاء 3-11-2020 وسجلت أسعار الطماطم 10 جنيهات ، والخيار البلدي والصوب 5 جنيهات مقابل 8 مؤخرا والثوم الأبيض 34 جنيها والفلفل الألوان 24 جنيها بدلا من 20 ، وورق العنب 20.

وأشار التجار إلى أن البسلة سجلت 20 جنيها ، والكوسة انخفضت إلى 6 بدلا من 8 جنيهات والبطاطس من 2 إلى 4 جنيهات، والفلفل الرومي 7 جنيهات مقابل 5 جنيهات مؤخرا، والبصل الأحمر ، والذهبي من 5.5 إلى 7.5 ، والكرنب 12 جنيها للواحدة.

ونوه التجار إلى أن الفلفل الحامي سجل 7 جنيهات ، والباذنجان العروس انخفض إلى 4 جنيهات بدلا من 5 جنيهات والرومي 3 ، والجزر 6 جنيهات والكابوتشا 7 جنيهات للواحدة.

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أسعار الخضروات

وأشار التجار إلى أن الفاصوليا 12 جنيها بدلا من5 إلى 7 جنيهات ، والبامية 20 جنيها للكيلو والملوخية 2 جنيه للحزمة ، والليمون 8 جنيهات بدلا من 5.5 إلى 10 جنيهات للكيلو.

وألمح التجار أن الموز تراوح بين 7.5 إلى 15 جنيها والبلح الأسود 7.5 ، والتفاح الأحمر من 20 إلى 25 جنيها والتفاح الأخضر من 20 إلى 35 جنيها والتفاح الأصفر من 15 إلى 20 والموز المستورد 25 جنيها والبلح البرحي 25.

وذكر التجار أن العنب البلدي انخفض إلى 5 جنيهات مقابل 7.5 جنيه مؤخرا والكنتالوب 7.5 جنيه ، والمانجو نعومي 30 جنيها، العنب البناتي 15 جنيها ، والكمثرى 15 جنيها ، والخوخ 30 جنيها.

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وأضاف التجار أن المانجو الزبدية سجلت 20 جنيها ، والبرتقال أبو سرة 5 ، والبرقوق 20 جنيها ، والجوافة 4 إلى 5 والرمان بين 3.5 جنيه إلى 6.5 ، والمانجو الفص 70 جنيها ، والمانجو “العويسي” 30 والمانجو “تيمور” 30 جنيها ، والتين انخفض إلى ما بين 5 و 7.5 جنيه.

أسعار الخضروات والفاكهة

ورق عنب : 25 جنيها

الباذنجان العروس :4 جنيهات

الباذنجان الرومي: 3 جنيهات

الليمون: 8 جنيهات

الفلفل الرومي : 7 جنيهات

الفلفل الحامي :6 جنيهات

الفلفل ألالوان : 24 جنيها

البامية : 20 جنيهًا

ملوخية بلدى: 7 جنيهات

كرنب: 10 جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 7 جنيهات

 الخضرة: 50 قرشا للواحدة

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الجرجير: جنيه واحد

موز مستورد :25 جنيها

موز بلدي :12 جنيها

العنب البناتي الأحمر :15 جنيها

العنب البلدي: 5 جنيهات

البرقوق: 20 جنيها

التفاح الأصفر والأخضر: 20 جنيهًا

التفاح الأحمر:25 جنيهًا

 بلح برحي : 25 جنيهًا

أناناس : 30 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب:7.5 جنيه

أسعار الخضروات في سوق العبور

واستقرت الأسعار بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الثلاثاء ، وسجل قفص الطماطم من 100إلى 160 جنيها والبطاطس والباذنجان من جنيه إلى 2.5 جنيه ، والليمون 4 إلى 5 جنيهات، والكمثرى 8 جنيهات والبسلة 12 والفاصوليا 7 والجوافة 2.5 إلى 3 والكانتالوب 5 جنيهات والكوسة 4 والجزر في سوق الجملة 4 جنيهات، والفلفل الرومي 4 جنيهات والفلفل الحامي 3.5 جنيه.

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بقلم الصاوي أحمد

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