أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 19-12-2023

تفاوتت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الثلاثاء 19-12-2023 لتتأرجح الطماطم بين 6.5 جنيه و 10 جنيهات والبطاطس 20 جنيها والخيار الصوب 20 جنيها والبصل من 20و 36 جنيها والكوسة 16 والفلفل الرومي 16 والجزر 8 جنيهات والبسلة 35 جنيها والباذنجان العروس والأبيض 6.5 جنيه طبقا لعدد من التجار .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأشار التجار إلي أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 جنيها و 160 جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 8 جنيهات والكوسة 9 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات

وأكد التجار أن سعر الخس الكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة والخس جنيه ونصف والبروكلي 20 جنيها والكرنب الأحمر والأبيض 10 جنيهات والملوخية 12 جنيها للكيلو .

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه والجرجير جنيه للحزمة و الفاصوليا 15 جنيها والبامية 35 و البسلة 30 جنيها .

وقال التجار أن سعر البطاطا الحلوة 6.5 جنيه و الباذنجان العروس 8 جنيهات،والباذنجان الأبيض 10جنيهات والباذنجان المخدد 10 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وأضاف التجار أن سعر البصل تراوح بين 22 جنيه و 42 جنيها والفلفل الأحمر و الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 16جنيها و ورق العنب 80 جنيها والفلفل الحامي 12 جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 8 جنيهات والليمون 8 جنيهات إلي 16 جنيها والكوسة 16 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر الشمام من 15 جنيها و البرقوق 60 جنيها و العنب الاحمر 35 جنيها والبرتقال ابو سره 15 جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 15جنيها واليوسفي 15جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 70 جنيها والتفاح الأحمر 80 جنيها والتفاح الأخضر 90 جنيه و 180 جنيها والكمثرى 50 جنيها والكيوي 80 جنيها والافوكادو 180جنيها والخوخ 50 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر الكاكا 20 جنيها و التفاح الاخضر تراوح بين 60 جنيها إلي 90 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 10جنيهات الي 20 جنيها والكنتالوب 20 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر المانجو نعومي 40 جنيها والفص 80 جنيها والمشمش 40 جنيها و 45 جنيها والبطيخ 80 جنيها للواحدة في المتوسط والموز البلدي 12.5 جنيه و15 جنيها .

ونوه التجار إلي أن البرتقال ابوسره 15 جنيها والتين البرشومي 15و 25 جنيها والمانجو السكري والزبدية ب40 جنيها والبلح 60 جنيها والبلح السماني والأسود والرطب 30 جنيه والقشطة 80 جنيها للكيلو.