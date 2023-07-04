أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 4-7-2023

تذبذبت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الثلاثاء 4-7-2023 وتأرجحت الطماطم بين 6.5 جنيهات إلى 8 جنيهات والبامية 40 جنيها والبصل 17 جنيها والبطاطس 10 جنيهات ، والخيار 12 جنيها والكوسة 15 جنيها والباذنجان 10 جنيهات والجزر 12 جنيها بسوق التجزئة طبقا لعدد من التجار .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأشار التجار إلي أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيها إلي 120 جنيها ، والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 12 جنيها والكوسة 6 جنيهات والخيار 5 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات .

وألمح التجار إلي أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والبطاطس 8 جنيهات .

أسعار الخضروات

وكشف التجار إلي أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة و الفاصوليا 20 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات ،والباذنجان الأبيض 8 جنيهات والخيار البلدي 12 جنيها والخيار الصوب 15 جنيها والباذنجان الرومي 8 جنيهات .

وأضاف التجار أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والبصل الذهبي 15 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 20 جنيها والفلفل الرومي 20 جنيها والكوسة 8 إلى 12 جنيها ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 20 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات والجزر 12 جنيها والليمون 24 جنيها والثوم 40 جنيهات .

وذكر التجار أن سعر الشمام تراوح من 10جنيهات إلى 15 جنيها والمشمش 40 جنيها و البرقوق 40 جنيها و العنب الاحمر 30 جنيها و العنب الاخضر 25 جنيها و البرتقال 15 جنيهات والجوافة 20 جنيها والموز 12.5 جنيه إلى 15 جنيها والعنب الأسود 30 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 50 جنيه والتفاح البلدي 20 جنيها والكمثرى 45 جنيها والكيوي 50 جنيها والافوكادو 120 جنيها والخوخ البلدي 20 جنيها.

أسعار الخضروات والفواكه

وقال التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر المانجو تراوح من 25 جنيها إلى 40 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والشمام 10 جنيهات والبطيخ 40 جنيها للواحدة .

وأفاد التجار أن البرتقال البلدي 15 جنيهاوالبرتقال الصيفي 15 جنيها والتين 50 جنيها .