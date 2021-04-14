اقتصاد وأسواق

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثاني من رمضان الأربعاء 14-4-2021

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة التأرجح في الأسواق اليوم الأربعاء
الصاوي أحمد 11:05 ص, الأربعاء, 14 أبريل 21 11:05 ص, الأربعاء, 14 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة التذبذب اليوم الثاني من رمضان الأربعاء 14-4-2021 لدي محال لخضر والفاكهة ، وسجلت الطماطم 4 جنيهات ، والخيار ارتفع إلى 10 جنيهات مقارنة بـ 8 جنيهات والبصل الجديد 4 والخيار الصوب 8 جنيهات، والبطاطس بين جنيهين ونصف إلي 4 جنيهات، والبصل المقور جنيهين ونصف.

ولفت التجار إلى سعر الثوم الأحمر سجل من 12 إلي 15 جنيها والثوم الأبيض من 8 إلي 11 جنيها، والليمون 26 جنيها إلى 28 جنيها للكيلو ، والفلفل الألوان 30 جنيها إلى 34 جنيها، والبسلة من 7 إلي 7.5 جنيه، الفاصوليا من 8 جنيهات إلى 12 جنيها، والبامية بـ 50 جنيها.

أسعار الخضروات

وأشار التجار إلى أن الباذنجان الرومي تراوح من 3 إلى 5 جنيهات، والبصل المقور 2.5 والبصل القديم الأحمر والأبيض 7.5 للكيلو ، والبصل الجديد 4 جنيهات، والفول الأخضر 5 جنيهات، والقلقاس 7 جنيهات، والفراولة 6.5، والكوسة 10 جنيهات.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 9-4-2021 في مصر

وأوضح التجار أن الجزر تأرجح ما بين 3.5 جنيه إلى 4 للكيلو ، والفلفل الرومي 12 جنيها، والفلفل الحامي 12 جنيها، والكرنب من 4 إلي 8 جنيهات للواحدة ، والباذنجان الأبيض /الأسود العروس من 7 جنيهات إلى 10، والخس الكابوتشا 2.5 جنيه للواحدة، والخس البلدي جنيه ونصف للواحدة.

وأفاد التجار أن الموز المستورد بـ 24 جنيها، والموز الجبلي 10 جنيهات، والموز البلدي 8 جنيهات ونصف، والتفاح المستورد الأحمر ، الأخضر تراوح من 15 إلى 25 جنيها.

وأضاف التجار أن العنب الأحمر 20 جنيها للكيلو ، والكنتالوب من 5 إلي 6.5 جنيه، واليوسفي الصيني 6.5 جنيه، والبرتقال أبوسرة 8 جنيهات البرتقال البلدي 3.5، اليوسفي البلدي 8 جنيهات ، والجوافة 10 جنيهات ، والرمان 20 جنيها، والخوخ 12 جنيها.

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 8-4-2021

أسعار الخضروات والفاكهة

الطماطم /البطاطس :4 جنيهات

البصل​ الجديد الأبيض / الأحمر : 4 جنيهات

الثوم الابيض :10 جنيهات

الكوسة :10 جنيهات

الفاصوليا:12 جنيها

البسلة: 7 جنيهات

الباذنجان العروس: 10 جنيهات

الباذنجان الرومي: 5 جنيهات

الليمون: 28 جنيها

الفلفل الرومي: 12 جنيها

الفلفل الألوان: 34 جنيها

ملوخية بلدى: 12 جنيها

كرنب: 6 جنيهات

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 2.5 جنيه

 الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: نصف جنيه

موز مستورد: 20 جنيها

الموز البلدي : 10 جنيهات

الجوافة: 10 جنيهات

العنب: 20 جنيها

التفاح الأخضر: 22 جنيها

التفاح الأحمر: 15 جنيهًا

أناناس: 35 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 6.5 جنيه

الخوخ: 12 جنيها

أسعار الخضروات فى سوق العبور

وتباينت الأسعار بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الأربعاء وتراوح قفص الطماطم من 30 جنيها إلي 70، والكيلو من 150 قرشا إلى 350 قرشا، والبطاطس 200 قرشا إلى 325 قرشا.

اقرأ أيضا  بورصة الدواجن اليوم 9-4-2021 في مصر

وبلغت أسعار الخيار 5 جنيهات بسوق العبور، والجزر “بدون عرش” 150 قرشا إلى 200 قرش ، الباذنجان البلدي من 100 قرش إلى 350 قرش، والباذنجان العروس من 350 قرشا إلى 400 قرش.

واستقرت أسعار القلقاس ما بين 3.5 إلي 4.5 جنيه، الليمون 23 جنيها ، والبسلة 3.5 جنيه، الفاصوليا 7 جنيهات، والجوافة 6، والكانتالوب 3.5 جنيه، والكوسة 5، والفلفل الرومي 6.5 جنيه، والحامي من 7 إلى 9 جنيهات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

تذبذب سعر الذهب فى الأسواق العالمية.. وارتفاع عائد السندات يكبح صعوده

أحمد فراج 10:45 ص, الأربعاء, 14 أبريل 21

«الزراعة»: 12 ألف فدان مزروعة قطناً حتى الآن.. وسعر قنطار الإكثار بين 1900 و2300 جنيه

دعاء حسني 10:12 ص, الأربعاء, 14 أبريل 21

57 مليون يورو مستحقات «سيمبل كامب» عن توريد معدات «تكنولوجيا الأخشاب»

نسمة بيومي 10:07 ص, الأربعاء, 14 أبريل 21

أسعار السمك اليوم 14-4-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 9:30 ص, الأربعاء, 14 أبريل 21

الزراعة تطلق حملة جديدة لضبط تداول المبيدات والمخصبات فى الأسواق

الصاوي أحمد 9:16 ص, الأربعاء, 14 أبريل 21

«إحلال السيارات» توضح موقف حاجزى «هيونداى» من «غبور أوتو» وتنفى انسحاب الشركة من المبادرة

منى عبدالباري 9:16 ص, الأربعاء, 14 أبريل 21