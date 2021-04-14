أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثاني من رمضان الأربعاء 14-4-2021

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة التذبذب اليوم الثاني من رمضان الأربعاء 14-4-2021 لدي محال لخضر والفاكهة ، وسجلت الطماطم 4 جنيهات ، والخيار ارتفع إلى 10 جنيهات مقارنة بـ 8 جنيهات والبصل الجديد 4 والخيار الصوب 8 جنيهات، والبطاطس بين جنيهين ونصف إلي 4 جنيهات، والبصل المقور جنيهين ونصف.

ولفت التجار إلى سعر الثوم الأحمر سجل من 12 إلي 15 جنيها والثوم الأبيض من 8 إلي 11 جنيها، والليمون 26 جنيها إلى 28 جنيها للكيلو ، والفلفل الألوان 30 جنيها إلى 34 جنيها، والبسلة من 7 إلي 7.5 جنيه، الفاصوليا من 8 جنيهات إلى 12 جنيها، والبامية بـ 50 جنيها.

أسعار الخضروات

وأشار التجار إلى أن الباذنجان الرومي تراوح من 3 إلى 5 جنيهات، والبصل المقور 2.5 والبصل القديم الأحمر والأبيض 7.5 للكيلو ، والبصل الجديد 4 جنيهات، والفول الأخضر 5 جنيهات، والقلقاس 7 جنيهات، والفراولة 6.5، والكوسة 10 جنيهات.

وأوضح التجار أن الجزر تأرجح ما بين 3.5 جنيه إلى 4 للكيلو ، والفلفل الرومي 12 جنيها، والفلفل الحامي 12 جنيها، والكرنب من 4 إلي 8 جنيهات للواحدة ، والباذنجان الأبيض /الأسود العروس من 7 جنيهات إلى 10، والخس الكابوتشا 2.5 جنيه للواحدة، والخس البلدي جنيه ونصف للواحدة.

وأفاد التجار أن الموز المستورد بـ 24 جنيها، والموز الجبلي 10 جنيهات، والموز البلدي 8 جنيهات ونصف، والتفاح المستورد الأحمر ، الأخضر تراوح من 15 إلى 25 جنيها.

وأضاف التجار أن العنب الأحمر 20 جنيها للكيلو ، والكنتالوب من 5 إلي 6.5 جنيه، واليوسفي الصيني 6.5 جنيه، والبرتقال أبوسرة 8 جنيهات البرتقال البلدي 3.5، اليوسفي البلدي 8 جنيهات ، والجوافة 10 جنيهات ، والرمان 20 جنيها، والخوخ 12 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

الطماطم /البطاطس :4 جنيهات

البصل​ الجديد الأبيض / الأحمر : 4 جنيهات

الثوم الابيض :10 جنيهات

الكوسة :10 جنيهات

الفاصوليا:12 جنيها

البسلة: 7 جنيهات

الباذنجان العروس: 10 جنيهات

الباذنجان الرومي: 5 جنيهات

الليمون: 28 جنيها

الفلفل الرومي: 12 جنيها

الفلفل الألوان: 34 جنيها

ملوخية بلدى: 12 جنيها

كرنب: 6 جنيهات

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 2.5 جنيه

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: نصف جنيه

موز مستورد: 20 جنيها

الموز البلدي : 10 جنيهات

الجوافة: 10 جنيهات

العنب: 20 جنيها

التفاح الأخضر: 22 جنيها

التفاح الأحمر: 15 جنيهًا

أناناس: 35 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 6.5 جنيه

الخوخ: 12 جنيها

أسعار الخضروات فى سوق العبور

وتباينت الأسعار بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الأربعاء وتراوح قفص الطماطم من 30 جنيها إلي 70، والكيلو من 150 قرشا إلى 350 قرشا، والبطاطس 200 قرشا إلى 325 قرشا.

وبلغت أسعار الخيار 5 جنيهات بسوق العبور، والجزر “بدون عرش” 150 قرشا إلى 200 قرش ، الباذنجان البلدي من 100 قرش إلى 350 قرش، والباذنجان العروس من 350 قرشا إلى 400 قرش.

واستقرت أسعار القلقاس ما بين 3.5 إلي 4.5 جنيه، الليمون 23 جنيها ، والبسلة 3.5 جنيه، الفاصوليا 7 جنيهات، والجوافة 6، والكانتالوب 3.5 جنيه، والكوسة 5، والفلفل الرومي 6.5 جنيه، والحامي من 7 إلى 9 جنيهات.