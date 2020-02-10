أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 10 – 2 – 2020

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة فى أسواق التجزئة المصرية اليوم الإثنين​ 10-2-2020 ، وارتفعت الطماطم إلى 4 مقابل 3.5 جنيه أمس والكوسة 10 جنيهات مقابل 7 وانخفضت البطاطس إلى 4.5 جنيه مقابل 5 كمتوسط أسعار متداولة للكيلو وفقا لتجار خضر وفاكهة .

وأوضح التجار أن الخيار سجل 7 جنيهات والباذنجان العروس تراوح بين 6 إلى 8 جنيهات والموز أسعاره بين 6.5 إلى 8.5 جنيه ، و الجزر مستقر عند 5 جنيهات للكيلو الفرولة من 10 إلى 12 جنيها ، والباذنجان البلدى 5 والبصل الخزين استقر عند 7.5 جنيه والبصل الجديد 5 جنيهات والبسلة 10 جنيهات والفاصوليا 12 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الفلفل الرومى والحامى 10 جنيهات للكيلو والفلفل الألوان يتراوح من 12 جنيها إلى 20 جنيها والملوخية 10 جنيهات والقرنبيط 6 إلى 8 جنيهات للواحدة والبروكلى 10 جنيهات والكابوتشا بين 5 إلى 10 جنيهات ، وربطة الخضرة (كسبرة – بقدونس – شبت ) نصف جنيه.

وأوضح التجار أن سعر الليمون تراوح بين 8 إلى 12 جنيها ، وربطة الكرفس جنيه واحد ، والجرجير جنيه والفاصوليا 12 جنيها والبسلة 10 جنيهات .

وأوضحوا أن سعر التفاح الأحمر ما بين 12 إلى 25 ، والرمان 5 إلى 10 جنيهات ، والبرتقال أبو سرة 3.5 إلى 5 جنيهات واليوسفى 3.5 إلى 5 والتفاح الأخضر 17 جنيها والكانتالوب بـ 8 جنيهات .

وتنشر “المال”أسعار الخضروات والفاكهة فى سوق العبور أيضا ، حيث تراوحت الطماطم بين 2 –5 جنيهات ، والبطاطس بين 2.5- 3.5 جنيه ، والفاصوليا 7 -10 جنيهات ، وسعر كيلو البصل 3 – 5 جنيهات .

وسجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 3 – 5 جنيهات ، والرومى 3 -5 جنيهات والكوسة تتراوح بين 3 – 6 وسعر الخيار البلدى والصوب بين 2.5 -5 وسعر القلقاس 4 – 7 جنيهات ، والثوم بين 10-14 جنيها ، والملوخية بين 4-6 جنيهات ، وانخفضت البسلة لتصل إلى 7 -10 مقابل .

وتراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيهات ، والسبانخ بين 4-5 جنيهات ، واللفت 1- 1.5 جنيه ، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيهات ، فى حين بلغت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات للواحدة .