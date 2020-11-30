شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 30-11-2020 تباينا فى الأسواق، وتراوحت الطماطم بين 8 جنيهات إلى 10 والأصناف، والبصل الأحمر والأبيض من 6 إلى 7.5 جنيه، والثوم 40 جنيها، والخيار الصوب من 8 إلى 10 جنيهات والبلدى 6.5 مقابل 6 أمس، والباذنجان الرومي 2.5 جنيه طبقًا لعدد من التجار في الأسواق.

وأضاف التجار أن سعر البسلة 12 جنيها، والفلفل الألوان تراوح من 15 إلى 20 مقابل 22 أمس و الكوسة والجزر 6 جنيهات إلى 8 جنيهات، والبطاطس 2.5 إلى 4، والفلفل الرومي أو الحامي 6 جنيهات، والكرنب من 10 إلى 12 جنيهًا للواحدة.

أسعار الخضروات

ونوه التجار إلى أن الباذنجان العروس الأبيض سجل 4 جنيهات والباذنجان العروس الأسود 3 جنيهات ، والكابوتشا 3.5 جنيه، والفاصوليا 5 جنيهات، والبامية 22 جنيها للكيلو، والملوخية 2 جنيه للحزمة، والليمون 8 جنيهات.

وأشار التجار إلى أن الموز البلدي تراوح من 8 إلي 10 جنيهات، والبلح الأسود من 8 إلي 10 جنيهات، والتفاح الأحمر من 15 إلى 25 جنيهًا والتفاح الأخضر من 15 إلى 35 جنيها، والتفاح الأصفر من 15 إلى 20، والموز المستورد 25 جنيها، والبلح البرحي 25.

وكشف التجار أن العنب البلدي بـ 8 جنيهات، والكنتالوب 5 جنيهات، والمانجو نعومي 20، والكمثرى 15 جنيهًا، والخوخ 30 جنيها، والبرتقال اليوسفي 5 إلى 7.5 جنيه، والبرتقال أبوسرة 5 إلى 7.5 جنيه.

وأفاد التجار أن المانجو الزبدية بـ 20 جنيها، والبرقوق 20 جنيها، والجوافة من 7.5 إلى 15 جنيها ، والرمان من 6.5 جنيه إلى 8.5 والمانجو الفص 70 جنيها، والمانجو “العويسي وتيمور” 30 جنيها، والتين 5 إلى 7.5 جنيه.

أسعار الخضروات والفاكهة

الكوسة:8 جنيهات

الجزر :8 جنيهات

البسلة: 12 جنيها

الباذنجان العروس: 3.5 جنيه

الباذنجان الرومي: 2.5 جنيه

الليمون: 8 جنيهات

الفلفل الرومي: 6.5 جنيه

الفلفل الحامي: 6.5 جنيه

الفلفل الألوان: 20 جنيها

البامية: 22 جنيهًا

ملوخية بلدى: 7 جنيهات

كرنب: 10 جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 3.5 جنيه

الخضرة: 50 قرشا للواحدة

الجرجير: جنيه واحد

موز مستورد: 25 جنيها

موز بلدي: 10 جنيهات

الجوافة: 7.5 جنيه

العنب البلدي: 8 جنيهات

البرقوق: 20 جنيها

التفاح الأصفر والأخضر: 20 جنيهًا

التفاح الأحمر: 25 جنيهًا

بلح برحي: 25 جنيهًا

أناناس: 30 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 5 جنيهات

الرمان: 8.5 جنيه

أسعار الخضروات في سوق العبور

تباينت الأسعار بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الإثنين وتراوح قفص الطماطم من 100 إلى 135 جنيهًا، والكيلو جملته 5 إلى 6 جنيهات والبطاطس والباذنجان من 1.5 إلى 2.5 جنيه، والليمون 5 جنيهات، والبسلة 8 جنيهات والفاصوليا 3 جنيهات، والجوافة 5 ، والكانتالوب 3 جنيهات، والكوسة 4.5، والجزر في سوق الجملة 4 جنيهات، والفلفل الرومي 3 جنيهات، والفلفل الحامى 3 جنيهات.