تذبذبت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 17-7-2023 وتأرجحت الطماطم بين 3 جنيهات ونصف إلى 6.5 جنيه والمانجو 20 جنيها والخيار البلدي 5 إلى 10 جنيهات والباذنجان العروس 8 جنيهات والبطاطس 12 جنيها والفلفل بمختلف أنواعه من 8 إلى 20 جنيها بسوق التجزئة طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيها إلي 120 جنيها والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 12 جنيها والكوسة 6 جنيهات والخيار 6 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والبطاطس 12 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وألمح التجار إلي أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة و الفاصوليا 30 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر الباذنجان العروس 8 جنيهات ،والباذنجان الأبيض 8 جنيهات والخيار البلدي 12 جنيها والخيار الصوب 12 جنيها والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والثوم 30 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر البصل الإيطالي 20 إلى 22 جنيها والبصل المقور 20 جنيها والبصل الذهبي 22 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 20 جنيها والفلفل الرومي 14 جنيها والكوسة 8 إلى 12 جنيها ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 16 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأضاف التجار إلي أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات والجزر 16 جنيها والليمون 25 جنيها والثوم 40 جنيها .

وكشف التجار أن سعر الشمام تراوح من 10 جنيهات إلى 18 جنيها و البرقوق 45 جنيها و العنب الاحمر 20 جنيها و العنب الاخضر 25 جنيها و البرتقال 20 جنيهات والجوافة 20 جنيها والموز 27.5 جنيه والعنب الأسود 30 جنيها .

أسعار الخضروات والفواكه

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 50 جنيها والتفاح البلدي 25 جنيها والكمثرى 25 جنيها والكيوي 50 جنيها والافوكادو 120 جنيها والخوخ البلدي 20 جنيها.

وأضاف التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وأكد التجار أن سعر المانجو تراوح من 35 جنيها إلى 40 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والشمام 7 جنيهات إلى 18 جنيها والبطيخ 40 جنيها للواحدة .

وأوضح التجار أن البرتقال البلدي 20 جنيها والبرتقال الصيفي 20 جنيها والتين 70 جنيها والمانجو السكري والزبدية 25 جنيها .