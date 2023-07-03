تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 3-7-2023 وتراوحت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 7.5 جنيه والبامية 35 جنيها والبصل 16 جنيها والبطاطس 12 جنيها والخيار 12 جنيها والكوسة 15 جنيها والباذنجان 8 جنيهات والجزر 12 جنيها بسوق القطاعي طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوحت بين 60 جنيها إلى 120 جنيها والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 12 جنيها والكوسة 6 جنيهات والخيار 5 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات.

وأشار التجار إلي أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والبطاطس 8 جنيهات.

أسعار الخضروات

وألمح التجار إلى أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والفاصوليا 20 جنيها.

وكشف التجار أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات ، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات والخيار البلدي 12 جنيها والخيار الصوب 15 جنيها والباذنجان الرومي 8 جنيهات.

وألمح التجار إلى أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والبصل الذهبي 15 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 20 جنيها والفلفل الرومي 20 جنيها والكوسة 8 إلى 12 جنيها ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 20 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات والجزر 12 جنيها والليمون 24 جنيها والثوم 40 جنيها.

وأكد التجار أن سعر الشمام تراوح من 10 جنيهات إلى 15 جنيها والمشمش 40 جنيها والبرقوق 40 جنيها والعنب الأحمر 30 جنيها والعنب الاخضر 25 جنيها والبرتقال 15 جنيهات والجوافة 20 جنيها والموز 12.5 جنيه إلى 15 جنيها والعنب الأسود 30 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 50 جنيها والتفاح البلدي 20 جنيها والكمثرى 45 جنيها والكيوي 50 جنيها والأفوكادو 120 جنيها والخوخ البلدي 20 جنيها.

ونوه التجار إلي أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها.

أسعار الخضروات والفواكه

وأضاف التجار أن سعر المانجو تراوح من 25 جنيها إلى 40 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والشمام 10 جنيهات والبطيخ 40 جنيها للواحدة.

وذكر التجار أن البرتقال البلدي 15 جنيها والبرتقال الصيفي 15 جنيها والتين 50 جنيها.