أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 6-6-2022

تذبذبت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأثنين 6 – 6 – 2022، وتراوحت الطماطم بين 8 جنيهات إلى 10 جنيهات،والخيار ارتفع إلى 8 جنيهات بدلا من 7 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 جنيهات بدلا من 4 جنيهات، والكوسة 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات في سوق التجزئة .

وكشف التجار أن سعر الطماطم بسوق العبور تراوح بين 4 جنيهات إلي 5جنيهات ، والفلفل البلدي 8 جنيهات ، والليمون 8 جنيهات ، والكوسة أو الخيار 4 جنيهات ، والباذنجان 3 جنيهات ،والقلقاس 3 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر البطاطا 5 جنيهات ، الخضرة مثل البقدونس ، الكسبرة ، الشبت و الجرجير 50 قرشا ، البسلة 12 جنيها ، الفاصوليا 12 جنيها ، والفلفل الألوان 16 جنيها ، والباذنجان الأبيض 6.5 جنيه، والباذنجان الملون 7 جنيهات .

ونوه التجار إلي أن سعر الفلفل الحار و الشطة 16 جنيها، والفلفل البلدي 8 جنيهات، والفلفل الرومي 8 جنيهات ، والكوسة 6.5 جنيه ، البطاطس الجديدة 5 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 15 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان العروس 7 جنيهات ،و الجزر 7 جنيهات ،والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة ،والملوخية 10 جنيهات للكيلو ، والليمون 20 جنيها بدلا من16 جنيها ،والبامية من 15 جنيها إلى 28 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

و ذكر التجار أن سعر العنب الأحمر 20 جنيها ،والعنب الاخضر 10 جنيهات ، والمشمش 12 جنيها ،و الجوافة 15 جنيها ، الموز البلدي من 8 جنيهات إلى 12 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها .

وكشف التجار إلي أن سعر التفاح الاخضر 20 جنيها ،والتفاح الأحمر 20 جنيها ، و الكاكا 15 جنيها ،الكيوي 30 جنيها ، والافوكادو 20 جنيها ، والخوخ 8 جنيهات .

أسعار الفاكهة

وأفاد التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها ،والبرقوق 20 جنيها ، والكمثرى 35 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها،والتفاح الأمريكي 25 جنيها .

وألمح التجار أن سعر العنب الاحمر المستورد 20 جنيها ، عنب أسود مستورد 20 جنيها ، والعنب الكرمسون البلدي ب15 جنيها ،الكنتالوب من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات ،والشمام 5جنيهات ، والبطيخ من 15 جنيها إلى 25 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وإضاف التجار أن سعر البرتقال أبو سرة 10 جنيهات والبرتقال البلدي 5جنيهات، والبرتقال الصيفي 3.5 جنيه .