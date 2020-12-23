تراجعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 23-12-2020 في السوق، وتراوحت الطماطم بين 2.5 و3.5 جنيه، مقابل 4، والبطاطس الجديدة إلى جنيه ونصف، مقابل 3.5، والثوم بـ56 جنيها، والثوم بعرشه 46، والبصل الأحمر والذهبي 8.

وأكد التجار أن الخيار الصوب بـ 6 جنيهات، والباذنجان الرومي 2.5، والبسلة انخفضت إلى 7 جنيهات، مقابل 8 جنيهات، والفلفل الألوان 20، والكوسة والجزر 6 جنيهات للكيلو بدلا من 7، والفلفل الرومي الحامي 6، والكرنب من 8 جنيهات للواحدة.

أسعار الخضروات

وأفاد التجار بأن الباذنجان العروس الأبيض / الأسود /الملون بـ3.5، والكابوتشا 2.5 جنيه للواحدة، والخس 3 جنيهات للحزمة، والفاصوليا 5، والملوخية 2 جنيه للحزمة، والليمون 10 جنيهات.

وذكر التجار أن الموز المستورد بـ15 جنيها والموز البلدي 10 جنيهات، والبلح الرملي 5، والبلح الأسود 8 جنيهات والبلح البرحي 30 جنيها، والتفاح الأحمر، والأصفر والأخضر من 15 إلى 25 جنيهًا.

وأشار التجار إلى أن العنب البلدي بـ8 جنيهات، والعنب البناتي 20، والعنب الأخضر بـ8جنيهات، والكنتالوب 5جنيهات، والمانجو نعومي 20، والكمثرى 20 جنيهًا، والخوخ 35 جنيها، والبرتقال اليوسفي من 5 إلى 6، والبرتقال أبوسرة 6.5 جنيه.

وأكد التجار أن سعر المانجو الزبدية 20 جنيها، والبرقوق 20 جنيها، والجوافة من 5 إلى 7.5جنيه، والرمان من 5 جنيهات إلى 8.5، والمانجو الفص 70 جنيها، والمانجو العويسي وتيمور 30 جنيها.

اسعار الخضروات والفاكهة

البصل الاحمر :6.5 جنيه

الثوم :46 جنيها

الجزر /الكوسة : 6 جنيهات

الفاصوليا: 5 جنيهات

البسلة: 7 جنيهات

الباذنجان العروس: 3.5 جنيه

الباذنجان الرومي: 2.5 جنيه

الليمون: 10 جنيهات

الفلفل الرومي: 6 جنيهات

الفلفل الحامي: 6 جنيهات

الفلفل الألوان: 20 جنيها

ملوخية بلدى: 6 جنيهات

كرنب: 7 جنيهات

خس بلدي: 3 جنيهات

كبوتشا: 4 جنيهات

الخضرة: 50 قرشا للواحدة

الجرجير: جنيه واحد

موز مستورد: 15 جنيها

موز بلدي: 10 جنيها

الجوافة: 7.5 جنيه

العنب البلدي: 8.5 جنيه

البرقوق: 20 جنيها

التفاح الأصفر والأخضر: 15 جنيهًا

التفاح الأحمر: 15 جنيهًا

بلح برحي: 30 جنيهًا

أناناس: 30 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 5 جنيهات

الرمان: 8.5 جنيهات

أسعار الخضروات في سوق العبور

وانخفضت الأسعار بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الأربعاء، وسجل قفص الطماطم 30 جنيهًا، مقابل 60 ، والكيلو جنيه مقابل جنيه ونصف أو أكثر حسب الجودة، والبطاطس 50 قرشا بدلا من 70 قرشا.

وسجلت أسعار الباذنجان البلدي جنيها، والليمون 6 جنيهات، والبسلة 3.5 جنيه، والفاصوليا 2.5 جنيه، والجوافة 2.5، والكانتالوب 2.5 جنيه، والكوسة 3.5، والجزر 3.5 جنيه، والفلفل الرومي 3 جنيهات، والفلفل الحامي 2.5 جنيه.