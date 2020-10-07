أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 7-10-2020

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة في بورصة الأسواق اليوم الأربعاء 7-10-2020 ، حيث تراوحت الطماطم بين 3.5 إلى 5 جنيهات بزيادة جنيه ، والبطاطس 5 جنيهات ، والخيار 8 جنيهات ، والفلفل 8 جنيهات ، والفلفل الألوان 20 جنيها ، والرمان تراوح بين 5 إلى 6.5 جنيه والتين 10 والجوافة 7.5 والخوخ 30 جنيها.

وأضاف التجار أن سعر البصل الأحمر 7 جنيهات والبصل الذهبي 6 ،الكرنب 8 إلى 10 جنيهات للواحدة والفلفل الرومى 8 جنيهات ، طبقا لعدد من التجار المتعاملين في أسواق التجزئة.

ولفت التجار إلى أن الكوسة سجلت 8 جنيهات ، والباذنجان العروس الأسود والأبيض والملون 5 جنيهات ، والخيار البلدي من 3.5 إلى 5 جنيهات، ورق العنب 30 جنيها والجزر 8 جنيهات، والكابوتشا 7 جنيهات للواحدة ، والباذنجان الرومي 4.

وأفاد التجار أن الفاصوليا تراجعت إلي 18 جنيها بدلا من 20 جنيها مؤخرا والبامية 20 جنيها للكيلو والثوم الأبيض 33 جنيها ، والثوم الأحمر 35 والملوخية من جنيه واحد للحزمة إلى جنيه ونصف والليمون 6 جنيهات للكيلو.

وأوضح التجار أن الموز البلدي سجل 12.5 جنيه للكيلو والبلح 8 جنيهات ، والمانجو الزبدية 15 ، والمانجو الفص 50جنيها ، والمانحو العويسي 40 والتفاح المستورد الأحمر والأخضر 20 جنيها ، والكمثرى 12 جنيها والتين 12 جنيها والموز المستورد 25 جنيها والبلح البرحي 20 .

وأفاد التجار أن سعر البرقوق الأسود 20 ، والعنب البناتي أحمر -أخضر 15 جنيها والعنب البلدي من 5 إلى 6.5 والكنتالوب من 5 إلى 10 جنيهات ، الموز البلدي الجبلي عالي الجودة 17 جنيها ، والجوافة الجبلي من 6.5 الي 8، الرمان 5 جنيهات والمانجو نعومي 20 جنيها.

قائمة أسعار الخضروات والفاكهة

ورق عنب : 30 جنيها

الباذنجان العروس : 5 جنيهات

الباذنجان الرومي: 4 جنيهات

الباذنجان الملون : 6 جنيهات

الليمون: 8 جنيهات

فلفل رومي : 8 جنيهات

فلفل ألوان : 20 جنيها

بامية : 20 جنيهًا

ملوخية بلدى: 7 جنيهات

كرنب: 10 جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 7 جنيهات

الخضرة: 50 قرشا للواحدة

الجرجير: جنيه واحد

موز مستورد :25 جنيها

موز بلدي :12.5 جنيه

العنب البناتي الأحمر :15 جنيها

العنب البناتي الأخضر:15 جنيها

العنب البلدي: 5 جنيهات

البرقوق:20 جنيها

التفاح الأصفر والأخضر: 29 جنيهًا

التفاح السكرى الأحمر: 20 جنيهًا

بلح برحي : 20 جنيهًا

أناناس : 30 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

البطيخ :من 20 إلى 45 جنيها

الكنتالوب:8 جنيهات