أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 30-9-2020

تشهد أسعار الخضروات والفاكهة تذبذبا في الأسواق اليوم الثلاثاء 29-9-2020 ، طبقا لتجار ومتعاملين في الأسواق، حيث سجل الفلفل الألوان ارتفاعا بقيمة 5 جنيهات لتسجل 25 جنيها مقابل 20 جنيها مؤخرا والطماطم 2.5 جنيه مقابل 3.5 جنيه.

وتراوح سعر البصل الأحمر والذهبي بين 7 و 8 جنيهات والخيار الصوب 10 جنيهات، الكرنب من 8 إلى 12 جنيها للواحدة والفلفل الرومي /الحامي 10 جنيهات ، والطماطم من 3 إلى 2.5 جنيه والبطاطس 5 جنيهات ، طبقا لعدد من التجار المتعاملين فى أسواق التجزئة.

وأشار التجار إلى أن الكوسة تراوحت بين 8 إلى 10 جنيهات ، والباذنجان العروس الأسود والأبيض والملون بـ 5 جنيهات ، والخيار البلدى 5 جنيهات، ورق العنب 30 جنيها والجزر 8 جنيهات، والكابوتشا 7 جنيهات للواحدة ، والباذنجان الرومي 3.5.

وذكر التجار أن الفاصوليا 20 والبامية 20 جنيها للكيلو والثوم الأبيض 33 جنيها ، والثوم الأحمر 35 والملوخية تراوحت بين جنيه ونصف للحزمة إلى 2 جنيه والليمون 6 جنيهات إلى 5 جنيهات كأقل سعر.

وأفاد التجار أن الموز البلدي 12 جنيها للكيلو ، والمانجو الزبدية بـ 15 جنيها ، والفص 50 جنيها ، والعويسي 35 والتفاح المستورد الأحمر والأخضر 20 إلى 25 جنيها ، والكمثرى 12 جنيها والتين 10 إلى 12 جنيها والموز المستورد 25 جنيها والبلح البرحي 20 والعنب البلدي من 3.5 إلى 4 جنيهات.

وألمح التجار إلى أن سعر البرقوق الأسود 20 جنيها ، والعنب البناتي أحمر -أخضر يبدأ من 12 جنيها والعنب البلدي 5 إلى 6.5 والكنتالوب 10 جنيهات والبطيخ من 30 إلى 50 جنيها للواحدة.

ولفت التجار إلى أن سعر الموز البلدي الجبلي عالي الجودة 17 جنيها ، والجوافة من 6.5 إلى 10، الرمان 5 جنيهات والمانجو نعومى 20 جنيها.

ورق عنب : 35 جنيها

الباذنجان العروس : 5 جنيهات

الباذنجان الرومي: 3.5 جنيه

الباذنجان الملون : 6 جنيهات

الليمون: 6 جنيهات

فلفل رومي : 10 جنيهات

فلفل ألوان : 20 جنيها

بامية : 20 جنيهًا

ملوخية بلدى: 7 جنيهات

كرنب: 7 جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 7 جنيهات

الخضرة: 50 قرشا للواحدة

الجرجير: جنيه واحد

موز مستورد :25 جنيها

موز بلدي :12.5 جنيه

العنب البناتي الأحمر :12 جنيها

العنب البناتي الأخضر:12 جنيها

العنب البلدي: 4 جنيهات

البرقوق:20 جنيها

التفاح الأصفر والأخضر: 25 جنيهًا

التفاح السكرى الأحمر: 25 جنيهًا

بلح برحي : 25 جنيهًا

أناناس : 30 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

البطيخ :من 20 إلى 45 جنيها

الكنتالوب: 10 جنيهات