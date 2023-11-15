أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 15-11-2023 في الأسواق

تذبذبت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الأربعاء 15-11-2023 وتراوحت الطماطم بين 9 جنيهات و10 جنيهات للكيلو والبصل الأحمر 20 و 28 جنيه والكوسة 8 جنيهات والباذنجان الرومي 3.5 جنيه إلي 5 جنيهات والفلفل الرومي والقلقاس 16 جنيها طبقا لعدد من التجار .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 جنيها و 200 جنيه والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 8 جنيهات والكوسة 5 جنيهات والخيار 4 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات

وأوضح التجار أن سعر الخس الكابوتشا 3 جنيهات ونصف للواحدة والبروكلي 10 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والملوخية 12 جنيها للكيلو .

أسعار الخضروات

وألمح التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيهين و والجرجير جنيهين للحزمة و الفاصوليا 10جنيهات والبامية و البسلة 35 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر البطاطا الحلوة 6.5 جنيه و الباذنجان العروس 5 جنيهات،والباذنجان الأبيض 6 جنيهات والباذنجان المخدد 6 جنيهات والخيار البلدي 8 جنيهات والخيار الصوب 10 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وكشف التجار أن سعر البصل تراوح بين 20 إلى 28 جنيها والفلفل الأحمر و الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها وورق العنب 80 جنيها والفلفل الحامي 16 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 5 جنيهات والجزر 20 جنيها والليمون 8 جنيهات إلي 10 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

وقال التجار إن سعر الشمام من 15جنيها والبرقوق 50 جنيها و العنب الأحمر 35 جنيها والعنب البلدي 15 جنيها والبرتقال ابو سره 15 جنيها والجوافة 10 جنيهات والموز 15 جنيها إلى 20 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر التفاح الأصفر 70 جنيها والتفاح الأحمر 80 جنيها والتفاح الأخضر 90 جنيه و 180 جنيها والكمثرى 50 جنيها والكيوي 80 جنيها والافوكادو 180جنيها والخوخ 50 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الكاكا 15 جنيها و التفاح الاخضر تراوح بين 60 جنيها إلي 90 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 10جنيهات الي 20 جنيها والكنتالوب 20 جنيها.

وأضاف التجار أن سعر المانجو نعومي 35 جنيها والفص 80 جنيها والمشمش 40 جنيها و 45 جنيها والبطيخ 80 جنيها للواحدة في المتوسط والموز البلدي 17.5 جنيه و25 جنيها .

وأكد التجار أن البرتقال ابوسره 12 جنيها والتين البرشومي 15و 25 جنيها والمانجو السكري والزبدية ب35 جنيها والبلح البرحي 50 جنيها والبلح السماني والأسود والرطب 20 جنيه.