أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 6-1-2021

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة تباينها اليوم الأربعاء 6-1-2021 في بورصة السوق ، وسجلت الطماطم 2.5 والبطاطس 3.5 جنيه، والبسلة 5.5 جنيه، والباذنجان الرومي الجديد 3 جنيهات طبقا لعدد من التجار.

وأضاف التجار أن الثوم البلدي سجل 46 جنيها، وعبوة الثوم المستورد 16 جنيها، والبصل الأصفر والأحمر 6.5 جنيه، والخيار الصوب 5 جنيهات، والفلفل الألوان من 15 إلي 20 جنيها والكوسة والجزر 6 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي 8 والحامى 8، والكرنب،7 جنيهات للواحدة.

أسعار الخضروات

وذكر التجار أن الباذنجان العروس الأبيض والأسود والملون 3.5 ، الكابوتشا 4 جنيهات للواحدة، والخس 3 جنيهات للحزمة ، والفاصوليا 6 جنيهات، والليمون من 20 إلى 25 جنيها.

وكشف التجار أن الموز المستورد بـ 15 إلى 25 جنيها والموز البلدي 12 مؤخرا والموز الجبلي 10 جنيهات، والبلح الرملي 6، والأسود 10 جنيهات، والبرحي 30 جنيها، والتفاح الأحمر والأخضر من 17 إلى 20 جنيها والتفاح الأصفر من 20 إلى 25 جنيهًا.

ونوه التجار إلى أن العنب البلدي بـ 8 جنيهات، والعنب البناتي 8 جنيهات، والعنب الأخضر 8 جنيهات، والكنتالوب 10 جنيهات، والمانجو نعومي 20، والكمثرى 12 جنيهًا.

وقال التجار إن البرتقال اليوسفي البلدي بـ 6.5 والتين 8، والبرتقال أبوسرة تراوح من 4 إلى 6.5 جنيه، والبرتقال البلدي 3.5 جنيه، والبرتقال اليوسفي الصيني 5 جنيهات.

وألمح التجار إلى أن سعر المانجو 20 جنيها، والبرقوق 18 جنيها، والجوافة من 8 إلى 10 جنيهات والرمان تراوح من 6.5 جنيه إلي 8.5 الأيام الماضية، والمانجو الفص 70 جنيها، المانجو “العويسي وتيمور” 30 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

البصل :6.5 جنيه

الثوم : 46 جنيها

الكوسة : 6.5 جنيه

الفاصوليا: 6 جنيهات

البسلة: 5.5 جنيه

الباذنجان العروس: 3.5 جنيه

الباذنجان الرومي: 2 جنيه

الليمون: 25 جنيها

الفلفل الرومي: 5 إلى 8 جنيهات

الفلفل الحامي: 4 إلى 7 جنيهات

الفلفل الألوان: 15 إلى 20 جنيها

ملوخية بلدى: 6 جنيهات

كرنب: 8 جنيهات

خس بلدي: 3 جنيهات للحزمة

خس كبوتشا: 4 جنيها للواحدة

حزمة الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: جنيه

موز مستورد: 20 جنيها

موز بلدي: 10 جنيهات

الجوافة: 8 جنيهات

العنب البلدي: 8.5 جنيه

البرقوق: 20 جنيها

التفاح الأصفر والأخضر: 17 جنيهًا

التفاح الأحمر: 20 جنيهًا

بلح برحي: 30 جنيهًا

أناناس: 30 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 10 جنيهات

الرمان: 8.5 جنيه

أسعار الخضروات في سوق العبور

واستقرت الأسعار بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الأربعاء ، وتراوح قفص الطماطم من 30 جنيها إلى 50، والكيلو من 120 إلى 150 قرشا ، والبطاطس 70 قرشا كمتوسط سعر اليوم.

وتراجعت أسعار الباذنجان البلدي إلى ما بين 75 قرشا إلى 150 قرشا، والليمون 12 جنيها، والبسلة 3 جنيهات ، الفاصوليا 3.5 جنيه، والجوافة 4، والكنتالوب 5 جنيهات، والكوسة 4 والجزر 3.5 جنيه، والفلفل الرومي 3 جنيهات، والفلفل الحامي 2.5 جنيه.