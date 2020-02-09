أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 9 – 2 – 2020

انخفضت أسعار الخضروات والفاكهة فى بورصة أسواق التجزئة اليوم الأحد 9-2-2020، وسجلت الطماطم 3.5 جنيه مقابل 4 كمتوسط أسعار متداولة للكيلو والخيار 6.5 بدلا من 7 جنيهات والباذنجان العروس 9 بدلا من 10 جنيهات والموز انخفضت أسعاره إلى 6.5 بدلا من 7.5 جنيه .

وأكد التجار أن سعر الجزر مستقر عند 5 جنيهات للكيلو والكوسة 7 و البطاطس 5 جنيهات و الفرولة من 10 الي 12 جنيها ، والباذنجان البلدى 7 جنيهات، والبصل الخزين استقر عند 7.5 جنيه والبصل الجديد 5 جنيهات والبسلة 10 جنيهات والفاصوليا 12 جنيها .

واوضح التجار أن سعر الفلفل الرومي والحامي 10 جنيهات للكيلو والفلفل الألوان يتراوح من 12 جنيها إلى 20 جنيها والملوخية 10 جنيهات والقرنبيط 6 إلى 8 جنيهات للواحدة والبروكلى 10 جنيهات والكابوتشا تراوحت بين 5 إلى 10 جنيهات ، وربطة الخضرة (كسبرة – بقدونس – شبت ) نصف جنيه .

وأوضح التجار أن سعر الليمون تراوح بين 8 إلى 12 جنيها ، وربطة الكرفس جنيه واحد ، والجرجير جنيه واحد والفاصوليا 12 جنيها والبسلة 10 جنيهات .

وأوضح التجار ، أن سعر التفاح الأحمر ما بين 12 إلى 25 ، والرمان بين 5 إلى 10 ، والبرتقال أبو سرة بين 3.5 5 جنيهات واليوسفى 3.5 إلى 5 والتفاح الأخضر 17 جنيها والكانتالوب بـ 8 جنيهات .

وتنشر “المال” أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور -الأحد -وتراوحت الطماطم بين 2 –5 جنيهات ، والبطاطس بين 2.5- 3.5 جنيه ، والفاصوليا 7 -10 جنيهات ، وكيلو البصل 3 – 5 جنيهات .

وانخفضت أسعار الباذنجان البلدى لتتراوح بين 3 – 5 ، والباذنجان الرومى 3 -5 جنيهات وانخفض سعر الكوسة ليتراوح بين 3 – 6 وانخفض سعر الخيار البلدى والصوب ليتراوح بين 2.5 -5 وسعر القلقاس 4-7 جنيهات ، والثوم بين 10-14 جنيها ، والملوخية بين 4-6 جنيهات ، وانخفضت البسلة لتراوح بين 7 – 10 مقابل .

وتراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيهات ، والسبانخ بين 4-5 جنيهات ، واللفت 1- 1.5 جنيها ، والبنجر بين 2- 4 جنيهات ، فى حين تراوح بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات للواحدة .