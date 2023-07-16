تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 16-7-2023 وتراوحت الطماطم بين جنيهين ونصف إلى 6.5 جنيه والموز 17.5 جنيه والخيار والباذنجان 10 جنيهات والبصل 18 إلى 22 جنيها والبطاطس 12 جنيها والفلفل 6.5 إلى 20 جنيها والفاصوليا والبامية 30 جنيها بسوق القطاعي طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوحت بين 60 جنيها إلي 120 جنيها والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 12 جنيها والكوسة 6 جنيهات والخيار 6 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والبطاطس 12 جنيها.

أسعار الخضروات

وأشار التجار إلى أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والفاصوليا 30 جنيها.

وقال التجار إن سعر الباذنجان العروس 8 جنيهات ،والباذنجان الأبيض 8 جنيهات والخيار البلدي 12 جنيها والخيار الصوب 12 جنيها والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والثوم بـ 30 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر البصل الأحمر 18 إلى 22 جنيها والبصل المقور 20 جنيها والبصل الذهبي 22 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 20 جنيها والفلفل الرومي 14 جنيها والكوسة 8 إلى 12 جنيها ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 16 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وألمح التجار إلي أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات والجزر 16 جنيها والليمون 25 جنيها والثوم 40 جنيها.

ونوه التجار إلي أن سعر الشمام تراوح من 17جنيها إلى 18 جنيها و البرقوق 45 جنيها و العنب الأحمر 30 جنيها و العنب الأخضر 25 جنيها و البرتقال 20 جنيهات والجوافة 20 جنيها والموز 20 جنيها والعنب الأسود 30 جنيها .

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 50 جنيها والتفاح البلدي 25 جنيها والكمثرى 25 جنيها والكيوي 50 جنيها والأفوكادو 120 جنيها والخوخ البلدي 20 جنيها.

أسعار الخضروات والفواكه

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر المانجو تراوح من 35 جنيها إلى 40 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والشمام 7 جنيهات إلى 18 جنيها والبطيخ 40 جنيها للواحدة .

وذكر التجار أن البرتقال البلدي 20 جنيهاوالبرتقال الصيفي 20 جنيها والتين 70 جنيها والمانجو السكري والزبدة ب25 جنيها .