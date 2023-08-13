تفاوتت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 13-8-2023 وتراوحت الطماطم بين 10 جنيهات إلى 13 جنيها والكوسة 15 جنيها والفلفل الحامي والخيار الصوب 14 جنيها والباذنجان العروس 10جنيهات والفلفل الرومي 14 جنيها والبطاطس 13 جنيها والبامية 25 جنيها بسوق القطاعي طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 180 جنيها إلي 210 جنيهات والفلفل الحامي 7 جنيهات والليمون 20 جنيها والكوسة 7 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو .

أسعار الخضروات

وقال التجار إن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة و الفاصوليا 30 جنيها والبامية 25 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات ،والباذنجان الأبيض 10 جنيهات والخيار البلدي 12 جنيها والخيار الصوب 14 جنيها والباذنجان الرومي 10 جنيهات والثوم 22 جنيها .

وأكد التجار أن سعر البصل الأصفر 20 جنيها والبصل الأحمر 20 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 14 جنيها والكوسة 14 جنيها و ورق العنب 40 جنيها والفلفل البلدي 14 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وألمح التجار إلي أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 15 جنيها والليمون 10 جنيهات إلي 40 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر الشمام تراوح من 10 جنيهات إلى 25 جنيها و البرقوق 20 جنيها إلي 45 جنيها و العنب الأحمر 20 جنيها و العنب البناتي 20 جنيها و البرتقال 20 جنيها والجوافة 17.5 جنيه والموز 17.5 جنيه و 20 جنيها والعنب الأسود 30 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 55 جنيها والتفاح الأحمر 55 جنيها والتفاح الأخضر 70جنيه والتفاح البلدي 35 جنيها والكمثرى 30 جنيها والكيوي 50 جنيها والأفوكادو 180 جنيها والخوخ البلدي 25 جنيها.

أسعار الخضروات والفواكه

وكشف التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 25 جنيها والكنتالوب 12 جنيها.

وأضاف التجار أن سعر المانجو بمختلف أصنافها تراوحت من 15 جنيها إلى 60 جنيها والمشمش 25 جنيها إلى 30 جنيها والبطيخ 40 جنيها للواحدة في المتوسط .

وقال التجار إن البرتقال البلدي 20 جنيها والبرتقال الصيفي 20 جنيها والتين 70 جنيها والمانجو السكري والزبدية 30 جنيها .