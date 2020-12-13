أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 13-12-2020

شهدت أسعار الخضروات استقرارا وتباينت الفاكهة اليوم الأحد 13-12-2020 في بورصة الأسواق ، وتراوحت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 8، والبطاطس الخزين 3.5 والبطاطس الجديدة بالمنيا 2 جنيه إلى 3 جنيهات ، والبصل الأحمر والذهبي من 6.5 إلى 7 جنيهات.

وأضاف التجار أن الثوم يباع بـ 40 جنيها، والخيار الصوب 8، والباذنجان الرومي 2.5، والبسلة 10 جنيهات، والفلفل الألوان 20 والكوسة 8 والجزر 6 جنيهات، والفلفل الرومي والحامي 6.5، والكرنب من 10 إلى 12 جنيهًا للواحدة.

أسعار الخضروات

ونوه التجار إلى أن الباذنجان العروس الأبيض 4 جنيهات والباذنجان الأسود 4 والباذنجان الملون 4 ، والكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة، والفاصوليا 5 جنيهات، والبامية 22 جنيها للكيلو، والملوخية 2 جنيه للحزمة، والليمون 8 جنيهات.

وكشف التجار أن الموز البلدي تراوح من 7.5 إلى 10 جنيهات، والبلح الرملي 5 والأسود 8 جنيهات والبرحي 30جنيها، والتفاح الأحمر من 15 إلى 25 جنيهًا والأخضر من 10 إلى 35 جنيها، والأصفر من 15 إلى 20، والموز المستورد 30 جنيها.

وأشار التجار إلي أن العنب البلدي بـ 8.5، والعنب البناتي 12 والكنتالوب 5 جنيهات ، والمانجو نعومي 20، والكمثرى 15 إلي 20 جنيهًا، والخوخ 35 جنيها، والبرتقال اليوسفي 3.5 إلي 5 والتين 6.5 ، والبرتقال أبوسرة 6.5 جنيه.

ونوه التجار إلى أن سعر المانجو الزبدية 20 جنيها، والبرقوق 20 جنيها، والجوافة 7.5جنيه، والرمان من 5 جنيهات إلى 8.5 والمانجو الفص 70 جنيها، والمانجو “العويسي وتيمور” 30 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

الثوم :40 جنيها

الجزر/الكوسة :6 جنيهات

الفاصوليا:5 جنيهات

الكوسة:8 جنيهات

الجزر : 8 جنيهات

البسلة: 10 جنيهات

الباذنجان العروس: 4 جنيهات

الباذنجان الرومي: 2.5 جنيه

الليمون: 8 جنيهات

الفلفل الرومي: 6 جنيهات

الفلفل الحامي: 6 جنيهات

الفلفل الألوان: 22 جنيها

البامية: 22 جنيهًا

ملوخية بلدى: 7 جنيهات

كرنب: 8 جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 3.5 جنيه

الخضرة: 50 قرشا للواحدة

الجرجير: جنيه واحد

موز مستورد: 25 جنيها

موز بلدي: 10 جنيهات

الجوافة: 7.5 جنيه

العنب البلدي: 8.5 جنيه

البرقوق: 20 جنيها

التفاح الأصفر والأخضر: 15 جنيهًا

التفاح الأحمر: 15 جنيهًا

بلح برحي: 30 جنيهًا

أناناس: 30 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 5 جنيهات

الرمان: 8.5 جنيه

أسعار الخضروات في سوق العبور

وسجلت الأسعار بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم استقرارا وتراوح قفص الطماطم من 70 إلى 150 جنيهًا، حسب الصنف، والكيلو 6.5 جنيه أو اقل حسب الجودة، والبطاطس 150 قرشا أو أقل.

وتراوحت أسعار الباذنجان البلدي من 50 قرشا إلى 2 جنيه، والليمون 6 جنيهات، والبسلة 6 جنيهات والفاصوليا 3 جنيهات، والجوافة 5 ، والكانتالوب 3 جنيهات، والكوسة 3-4.5، والجزر في سوق الجملة 4.5 جنيه، والفلفل الرومي 2.75 جنيه، والفلفل الحامي 2.5 جنيه.