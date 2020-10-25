أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد​ 25-10-2020

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الأحد 25-10-2020 وتراوحت أسعار الطماطم بين 5 إلى 8 جنيهات في الأسواق ، والثوم الأبيض سجل 34 جنيها والفلفل الألوان بين 15 إلى 30 جنيها ، وورق العنب 25 جنيها.

ولفت التجار إلى أن الكوسة بـ 6.5 إلى 8 جنيهات، والبطاطس من 2 إلى 4 جنيهات ، والخيار الصوب 8 جنيهات الفلفل الرومي 8 جنيهات ، والبصل الأحمر ، والذهبي من 4 إلى 6.5 ،الكرنب 12 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات

وأشار التجار إلى أن الفلفل الحامي سجل 6.5 جنيه ، والباذنجان العروس من 3.5 إلى 4 جنيهات مقابل 5 جنيهات مؤخرا ، والخيار البلدي من 2.5 إلى 5 جنيهات، والجزر 6 جنيهات، والكابوتشا 7 جنيهات للواحدة ، والباذنجان الرومى 2 إلى 3 جنيهات.

وأوضح التجار أن الفاصوليا انخفضت إلى ما بين 5 إلى 7 جنيهات مقابل 15 جنيها مؤخرا، والبامية 20 جنيها للكيلو والملوخية ارتفعت إلى 2 جنيه للحزمة مقابل جنيه ونصف مؤخرا، والليمون تراوح من 5.5 إلى 10 جنيهات للكيلو.

وكشف التجار أن الموز الجبلي تراوح من 10 إلى 15 جنيها والبلح الأسود 8 جنيهات ، والتفاح الأحمر من 10 إلى 25 جنيها والتفاح الأخضر من 10إلى 20 جنيها والتفاح الأصفر من 15 إلى 20 والموز المستورد 25 جنيها والبلح البرحي 25.

وأوضح التجار أن العنب البلدي ارتفع إلى 7.5 جنيها والكنتالوب 7.5 جنيه ، والمانجو نعومي 30 جنيها ، العنب البناتي 20 ،والكمثرى 15 جنيها ، والخوخ 30 جنيها.

وأفاد التجار بأن المانجو الزبدية سجلت 18، والبرتقال أبو سرة من 5 إلى 6.5 جنيه ، والبرقوق 20 جنيها ، والجوافة 4 إلى 5 جنيات والرمان بين 3.5 جنيهات إلى 6.5 ، والمانجو الفص 70 جنيها، والمانجو “العويسي” 30 والمانجو “تيمور” 30 جنيها ، والتين من 5 إلى 7 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

ورق عنب : 25 جنيها

الباذنجان العروس : 4 جنيهات

الباذنجان الرومي: 2 جنيه

الليمون: 6 جنيهات

الفلفل الرومي : 8 جنيهات

الفلفل الحامي :6.5 جنيه

الفلفل ألالوان : 30 جنيها

البامية : 20 جنيهًا

ملوخية بلدى: 7 جنيهات

كرنب: 10 جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 7 جنيهات

الخضرة: 50 قرشا للواحدة

الجرجير: جنيه واحد

موز مستورد :25 جنيها

موز بلدي :15 جنيها

العنب البناتي الأحمر :20 جنيها

العنب البلدي: 7.5 جنيه

البرقوق: 20 جنيها

التفاح الأصفر والأخضر: 20 جنيهًا

التفاح الأحمر:25 جنيهًا

بلح برحي : 25 جنيهًا

أناناس : 30 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 7.5 جنيه

أسعار الخضروات في سوق العبور

وتباينت الأسعار بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم السبت ، وسجلت أسعار قفص الطماطم بين 90 إلى 120 جنيها، والبطاطس من جنيه إلي جنيهين ونصف، والباذنجان بين جنيه إلى 2.5 جنيه ، والليمون 4 إلى 6 جنيهات ، والكمثرى 8 جنيهات والجوافة 2.5 إلى 3 جنيهات والكانتالوب 5 جنيهات، والكوسة 4.5 والجزر في سوق الجملة 4.5 جنيه، والفلفل الرومي 5 جنيهات والفلفل الحامي 4.5 جنيه.