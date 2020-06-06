أسعار الخضروات والفاكهة السبت 6-6-2020

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق السبت 6-6-2020 وتراوحت الكوسة بين 6 و8 جنيهات، مقابل 6 فقط كمتوسط أمس، والطماطم بين 3.5 و5، والقفص بسوق العبور45 جنيها وزن 23 كيلو، والليمون تراوحت أسعاره ما بين 26 إلى 40 جنيها، والعنب الأخضر 12 جنيها طبقًا لعدد من التجار في الأسواق.
وأشار التجار إلى أن أسعار الباذنجان الأبيض والأسود 6 جنيهات، والرومي 4 جنيهات، والبصل الأحمر والذهبي 5 جنيهات، والثوم 20جنيها، والجزر 6 جنيهات حسب الجودة، والخيار 6.5، والفلفل 6 جنيهات، وسجلت الفاصوليا الخضراء 12 جنيها مقابل 10.
وأوضح التجار أن البامية استقرت عند 20 جنيها، والفلفل الألوان من 10 إلى 18 جنيهًا، والبسلة 15 جنيها، والبطاطس بين 2.5 إلى 4 جنيهات.
و أكد التجار أن هناك انخفاضا مستمرا في أسعار الفاكهة وانخفض التفاح البلدي من 8 إلي 6.5 جنيه، والخوخ ارتفع إلى 10 جنيهات، مقابل 7 جنيهات، والبرقوق 20 جنيها، والفراولة بين 5 إلى 7، والعنب الأحمر 15 والأخضر 12 جنيها، والكنتالوب 5 جنيهات، والبطيخ 20 جنيها للواحدة.
أسعار الخضراوات
ورق عنب بناتى: 1620جنيه مقابل 16جنيهًا
الباذنجان العروس: 6جنيهات
الباذنجان الرومي: 5جنيهات
الباذنجان المخدد: 6جنيهات
الليمون: 40جنيهًا
فلفل حامي : 6جنيه
فلفل رومى: 6جنيه
بامية فلاحى: 20جنيهًا
ملوخية بلدى: 7جنيهات
كرنب: 7 جنيهات
خس بلدي: 2 جنيه
كبوتشا: 4جنيهات
الخضرة: 3 حزام بـ2 جنيه
الجرجير: 1 جنيه
العنب الأحمر :15جنيها
المانجو :20جنيها
العنب الأخضر:12جنيها
المشمش: 12جنيه
البرقوق: 20جنيه
التفاح الأصفر: 20 جنيهًا
التفاح السكرى: 20 جنيهًا
الموز البلدي الفاخر: 12 جنيهًا
بلح تمر فاخر: 20 جنيهًا
أناناس الحبة: 25 جنيهًا
جوافة سكرى: 15 جنيهًا
خوخ بلدى: 10جنيهات
أفوكاتو: 35 جنيهًا
برتقال بلدي: 8 جنيهات
البطيخ :10إلي30جنيه للواحدة
الفراولة:5جنيهات
الكنتالوب: 5جنيهات