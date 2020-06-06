أسعار الخضروات والفاكهة السبت 6-6-2020

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق السبت 6-6-2020 وتراوحت الكوسة بين 6 و8 جنيهات، مقابل 6 فقط كمتوسط أمس، والطماطم بين 3.5 و5، والقفص بسوق العبور45 جنيها وزن 23 كيلو، والليمون تراوحت أسعاره ما بين 26 إلى 40 جنيها، والعنب الأخضر 12 جنيها طبقًا لعدد من التجار في الأسواق.

وأشار التجار إلى أن أسعار الباذنجان الأبيض والأسود 6 جنيهات، والرومي 4 جنيهات، والبصل الأحمر والذهبي 5 جنيهات، والثوم 20جنيها، والجزر 6 جنيهات حسب الجودة، والخيار 6.5، والفلفل 6 جنيهات، وسجلت الفاصوليا الخضراء 12 جنيها مقابل 10.

وأوضح التجار أن البامية استقرت عند 20 جنيها، والفلفل الألوان من 10 إلى 18 جنيهًا، والبسلة 15 جنيها، والبطاطس بين 2.5 إلى 4 جنيهات.

و أكد التجار أن هناك انخفاضا مستمرا في أسعار الفاكهة وانخفض التفاح البلدي من 8 إلي 6.5 جنيه، والخوخ ارتفع إلى 10 جنيهات، مقابل 7 جنيهات، والبرقوق 20 جنيها، والفراولة بين 5 إلى 7، والعنب الأحمر 15 والأخضر 12 جنيها، والكنتالوب 5 جنيهات، والبطيخ 20 جنيها للواحدة.

أسعار الخضراوات

ورق عنب بناتى: 1620جنيه مقابل 16جنيهًا

الباذنجان العروس: 6جنيهات

الباذنجان الرومي: 5جنيهات

الباذنجان المخدد: 6جنيهات

الليمون: 40جنيهًا

فلفل حامي : 6جنيه

فلفل رومى: 6جنيه

بامية فلاحى: 20جنيهًا

ملوخية بلدى: 7جنيهات

كرنب: 7 جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 4جنيهات

الخضرة: 3 حزام بـ2 جنيه

الجرجير: 1 جنيه

العنب الأحمر :15جنيها

المانجو :20جنيها

العنب الأخضر:12جنيها

المشمش: 12جنيه

البرقوق: 20جنيه

التفاح الأصفر: 20 جنيهًا

التفاح السكرى: 20 جنيهًا

الموز البلدي الفاخر: 12 جنيهًا

بلح تمر فاخر: 20 جنيهًا

أناناس الحبة: 25 جنيهًا

جوافة سكرى: 15 جنيهًا

خوخ بلدى: 10جنيهات

أفوكاتو: 35 جنيهًا

برتقال بلدي: 8 جنيهات

البطيخ :10إلي30جنيه للواحدة

الفراولة:5جنيهات

الكنتالوب: 5جنيهات