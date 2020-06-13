أسعار الخضروات والفاكهة السبت 13-6-2020

ارتفعت أسعار الخضروات ,الفاكهة في الأسواق الجمعة 13-6-2020، وسجل الليمون 18 جنيها بسوق العبور، وللمستهلك 35 جنيها، والبطاطس انخفضت بشكل كبير نتيجة حصاد مساحات جديدة، وتراوح الكيلو بين 75 قرشا إلى 2 جنيه مقابل 4، مؤخرًا طبقًا للتجار.

وأوضحوا أن الطماطم تراوحت بين 2 و3 جنيهات، والخيار من 4 جنيهات إلى 6.5 جنيه، والكوسة من 6 إلى 8 والباذنجان الرومي 6 جنيهات.

وتراوح سعر الفلفل الألوان من 6.5 إلى 15 جنيها، والباذنجان الأبيض والأسود من 3.5 إلى 5، والبصل 5، والثوم ب30 جنيها، والجزر 4 إلى 6 جنيهات، والفلفل الرومي من 3 إلى 6 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 8، والبامية 15 جنيها.

وأكد التجار أن هناك انخفاضا في أسعار الفاكهة، وتراوح البرقوق من 15 جنيها إلى 35، والتفاح البلدي من 6 إلى 12جنيها، والخوخ 7.5 إلى 12، والفراولة 10، والعنب الأحمر 15، والكنتالوب 5 جنيهات، والبطيخ من 20 جنيها للواحدة إلى 50 جنيها.

أسعار الخضروات

ورق عنب بناتى: 20 جنيها

الباذنجان العروس : 5 جنيهات

الباذنجان الرومي: 6 جنيهات

الباذنجان المخدد: 7 جنيهات

الليمون: 35 جنيهًا

فلفل حامي أو رومي : 7 جنيهات

فلفل الوان : من 6.5 إلى 15 جنيها

بامية : 20 جنيهًا

ملوخية بلدى: 10 جنيهات

كرنب: 8 جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 4.5 جنيه

الخضرة: 3 حزم بـ2 جنيه

الجرجير: جنيه

العنب الأحمر :15 جنيها

العنب الأخضر:10 جنيهات

المشمش: 12 جنيها

البرقوق: 20 جنيها

التفاح الأصفر: 20 جنيهًا

التفاح السكرى: 20 جنيهًا

الموز البلدي : 12 جنيهًا

بلح تمر : 20 جنيهًا

أناناس : 25 جنيهًا

خوخ : 12 جنيها

أفوكاتو: 35 جنيهًا

البطيخ :30 جنيها للواحدة

الفراولة: 7 جنيهات

الكنتالوب: 52.5 جنيه