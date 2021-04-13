أسعار الخضروات والفاكهة الثلاثاء أول أيام رمضان 13-4-2021

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة ثباتا اليوم الثلاثاء 13-4-2021 أول أيام شهر رمضان في محلات القطاعي للخضر والفاكهة ، وتراوحت الطماطم بين 3 جنيهات إلى 4 جنيهات ، والخيار 8 جنيهات والبصل الجديد 4 جنيهات والخيار الصوب 5 جنيهات، والبطاطس بين جنيهين إلي 4 جنيهات، والبصل البلدي جنيهين ونصف.

وأضاف تجار أن الثوم الأحمر تراوح من 12 إلي 20 جنيها والأبيض من 10 إلي 12 جنيها، والليمون 24 جنيها إلى 28 جنيها للكيلو ، والفلفل الألوان 28 جنيها إلى35 جنيها، والبسلة من 5 إلي 7.5 جنيه، الفاصوليا من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات والبامية 50 جنيها.

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن الباذنجان الرومي تراوح من جنيهين إلى 4 ، والبصل المقور 2.5 والبصل القديم الأحمر والأبيض 6.5 للكيلو ، والبصل الجديد 4 جنيهات، والفول الأخضر 5 جنيهات، والقلقاس 7 جنيهات، والفراولة 6.5، والكوسة 8 جنيهات.

وأفاد التجار أن الجزر تراوح من 3.5 جنيه إلى 4 للكيلو ، والفلفل الرومي 10 جنيهات، والفلفل الحامي 12 جنيها، والكرنب من 4 إلي 7 جنيهات للواحدة ، والباذنجان الأبيض /الأسود العروس من 8 جنيهات إلى 10، والخس الكابوتشا 2.5 جنيه للواحدة، والخس البلدي جنيه ونصف للواحدة.

وذكر التجار إلى أن الموز المستورد بـ 22 جنيها، والموز الجبلي بـ 10 جنيهات، والموز البلدي بـ 7.5 جنيه ونصف، والتفاح المستورد الأحمر /الأخضر تراوح من 15 إلي 22 جنيها.

وأوضح التجار أن العنب الأحمر سجل 20 جنيها للكيلو ، والكنتالوب من 3.5 إلي 6.5 جنيه، واليوسفي الصيني 6.5 جنيه، والبرتقال أبوسرة 8 جنيهات البرتقال البلدي 3.5، اليوسفي البلدي 8 جنيهات ، والجوافة 10 جنيهات والرمان 20 جنيها والخوخ 15 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

الطماطم :3 جنيهات

البطاطس:4 جنيهات

البصل​ الجديد : 4 جنيهات

الثوم الابيض :12 جنيها

الكوسة :8 جنيهات

الفاصوليا:8 جنيهات

البسلة: 6 جنيهات

الباذنجان العروس: 8 جنيهات

الباذنجان الرومي: 5 جنيهات

الليمون: 30 جنيها

الفلفل الرومي: 8 جنيهات

الفلفل الألوان: 30 جنيها

ملوخية بلدى: 9 جنيهات

كرنب: 6 جنيهات

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 2.5 جنيه

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: نصف جنيه

موز مستورد: 20 جنيها

الموز البلدي : 10 جنيهات

الجوافة: 10 جنيهات

العنب: 20 جنيها

التفاح الأخضر: 22 جنيها

التفاح الأحمر: 15 جنيهًا

أناناس: 35 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 5 جنيهات

الخوخ: 12 جنيها

أسعار الخضروات في سوق العبور

واستقرت الأسعار بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الثلاثاء وتراوح قفص الطماطم من 30 جنيها إلي 65، والكيلو من 150 قرشا إلى 350 قرشا، والبطاطس 175 قرشا إلى 325 قرشا.

وثبتت أسعار الخيار عند 5 جنيهات، والجزر “بدون عرش” 100 قرش إلى 150 قرشا ، الباذنجان البلدي من 100 قرشا إلى 350 قرشا، والباذنجان العروس من 350 قرشا إلى 400 قرش.

وسجلت أسعار القلقاس 3.5 إلي 4.5 جنيه، الليمون 22 جنيها في المتوسط، والبسلة 3.5 جنيه، الفاصوليا 5 جنيهات، والجوافة 6، والكانتالوب 3.5 جنيه، والكوسة 5، والفلفل الرومي 6.5 جنيه، والفلفل الحامي من 7 إلى 9 جنيهات.