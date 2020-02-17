أسعار الخضروات والفاكهة الإثنين 17-2-2020

انخفضت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الإثنين 17-2-2020، ليتراوح سعر قفص الطماطم في سوق العبور ما بين 30 إلى 40 جنيهًا بدلا من 50 جنيهًا أمس، طبقا لتجار في أسواق اليوم.

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 10 جنيهات والباذنجان العروس 7 جنيهات، والبسلة 9 جنيهات والفاصوليا 12 جنيها وانخفض سعر الطماطم إلى 3 جنيهات مقابل 3.5 وتراوحت الفراولة بين7.5 لـ8.5 جنيه.

وارتفع سعر الخيار إلى 9 جنيهات مقابل 8 جنيهات أمس، والكوسة 6 والبطاطس 5 والثوم ب20 جنيها، مقابل 15 طبقا للتجار في أسواق التجزئة اليوم، والبصل الجديد “الفتيل “بـ 5جنيهات والبصل الأحمر 7.5 البصل الأبيض 7 جنيهات والجزر 6 جنيهات والملوخية 10 جنيهات والسبانخ 10 جنيهات، والباذنجان البلدي 4.5 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر الفلفل الرومي والحامي 10 جنيهات والفلفل الألوان يتراوح من 15 إلى 20 جنيها والقرنبيط 6 إلى 8 جنيهات للواحدة والبروكلي 10 جنيهات والكابوتشا تراوحت بين 5 إلى 10 جنيهات، وربطة الخضرة (كسبرة – بقدونس – شبت ) نصف جنيه.

وأوضح التجار أن سعر الليمون تراوح بين 8 إلى 12 جنيها، وربطة الكرفس جنيه واحد، والجرجير جنيه واحد.

وأوضح التجار أن سعر الفاكهة مثل البرتقال أبوسرة بـ6.5 جنيه واليوسفي 5 جنيهات والموز تراوحت أسعاره بين 7.5 إلى 10 جنيهات، وسعر التفاح الأحمر، ما بين 12 إلى 25، والرمان بين 6.5، والتفاح الأخضر 17 جنيهًا والكانتالوب بـ8جنيهات.

وتنشر “المال” أسعار الخضروات والفواكه في سوق العبور الإثنين، وتراوحت الطماطم بين 2 –5.5 جنيه، والبطاطس بين 2-3 جنيهات، والفاصوليا 7 -11 جنيها، وكيلو البصل 3 – 5 جنيهات.

وسجلت أسعار الخضروات القرعية مثل الباذنجان البلدي 4 – 6 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 -5 جنيهات والكوسة بين 3-6 جنيهات وسعر الخيار البلدي والصوب يتراوح بين 4 -5 وسعر القلقاس 4- 7 جنيهات، والثوم 14 جنيها، والملوخية بين 4- 6 جنيهات، والبسلة تراوحت بين 6 – 8 جنيهات.

وتراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيهات، والسبانخ بين 4- 5 جنيهات، واللفت 1- 1.5 جنيه، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيهات، فى حين تراوح سعر الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات.