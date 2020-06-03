أسعار الخضروات والفاكهة الأربعاء 3-6-2020

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق الأربعاء 3-6-2020، وسجلت الطماطم 4 جنيهات بدلًا من 5 أمس والعنب 12 جنيهًا بدلا من 15 جنيهًا طبقًا لعدد من التجار في الاسواق، بينما واصلت أسعار الليمون ارتفاعها خلال الفترة الحالية نتيجة زيادة الصادرات فضلًا عن السوق المحلية.

وأوضح التجتر أن الباذنجان العروس الأبيض والأسود بـ5 جنيهات، والباذنجان الرومي 6 جنيهات، وسجل متوسط سعر الليمون 30 إلى 35 جنيها للكيلو طبقًا التجار في الأسواق، مقابل 20 جنيها مؤخرا.

وأوضح التجار أن البصل الأحمر والذهبي من 2.5 إلى 5 جنيهات، والثوم بـ20 جنيها، والكوسة والجزر 6 جنيهات قطاعي، والخيار 8 والفلفل 6 جنيهات للكيلو الواحد، وقفص الطماطم بسوق العبور من 35 إلى 85 والكيلو 2 جنيه.

وأوضح التجار أن البامية من 15 إلى 30 جنيها، والفلفل الألوان 18 جنيها، والبسلة 10 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 6 جنيهات، والبطاطس بين 2.5 إلى 4 جنيهات، والثوم بـ20 جنيها.

وأكد التجار أن هناك انخفاضا في أسعار الفاكهة، وتراوح الخوخ من 5 إلى 7 جنيهات بدلا من 10 جنيهات، والبرقوق 20 جنيها، وتراوحت الفراولة بين 5 إلى 10 جنيهات، والعنب الأحمر 15 جنيها والأخضر 12 جنيهًا، والكنتالوب 7 جنيهات، والبطيخ 20 جنيها للواحدة.

أسعار الخضراوات

ورق عنب بناتى: 20 جنيهًا

الباذنجان العروس: 5 جنيهات

الباذنجان الرومي: 6 جنيهات

الباذنجان المخدد: 6 جنيهات

الليمون: 30 جنيهًا

فلفل شطة: 6 جنيهات

فلفل رومى: 6 جنيهات

بامية : 30 جنيهًا

ملوخية بلدى: 7 جنيهات

كرنب: 7 جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 4 جنيهات

الخضرة: 3 حزام بـ2 جنيه

الجرجير: 1 جنيه

العنب الأحمر :15 جنيها

المانجو :20 جنيها

العنب الأخضر:12 جنيها

المشمش: 12 جنيها

البرقوق: 20 جنيها

التفاح الأصفر: 20 جنيهًا

التفاح السكرى: 20 جنيهًا

الموز البلدي الفاخر: 12 جنيهًا

بلح تمر فاخر: 20 جنيهًا

أناناس الحبة: 25 جنيهًا

جوافة سكرى: 15 جنيهًا

خوخ بلدى: 7 جنيهات

أفوكاتو: 35 جنيهًا

برتقال بلدي: 8 جنيهات

البطيخ :10إلى 30 جنيها للواحدة

الفراولة:5 جنيهات

الكنتالوب: 7 جنيهات