أسعار الخضروات مستقرة والفواكه تتراجع

الصاوي أحمدشهدت أسعار الخضروات، اليوم الأربعاء استقرارًا فى الأسواق. وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 5 إلى 6 جنيهات، والبصل 3.5 جنيها، والبطاطس 4: 5 جنيهات، والبسلة من 4 إلى 5 جنيهات، والجزر 4 جنيهات، والملوخية 8 جنيهات.وسجل القلقاس سعر 6 جنيهات، والسبانخ 5 جنيهات، والفلفل الألوان 10 جنيهات،

الصاوي أحمد

شهدت أسعار الخضروات، اليوم الأربعاء استقرارًا فى الأسواق.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 5 إلى 6 جنيهات، والبصل 3.5 جنيها، والبطاطس 4: 5 جنيهات، والبسلة من 4 إلى 5 جنيهات، والجزر 4 جنيهات، والملوخية 8 جنيهات.

وسجل القلقاس سعر 6 جنيهات، والسبانخ 5 جنيهات، والفلفل الألوان 10 جنيهات، وسجلت الكوسة 7 جنيهات، والباذنجان4 جنيهات.

والليمون يبدأ سعره من 12 جنيها، بينما سجل الخيار 4 جنيهات بدلا من 5 و6 جنيهات، والبامية بسعر من 8 إلى 10 جنيهًا، والفاصوليا 5 جنيهات، والفلفل البلدي 6 جنيهات، والثوم البلدي 20 جنيها.

وشهدت أسعار الفاكهه انخفاضا وسجل الرمان 5 جنيهات، والموز البلدي 7.5 جنيها، والمانجو الزبدية 12جنيها، والتين 10جنيهات، والكمثري 8جنيهات، والجوافة 7.5 جنيها.