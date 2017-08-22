أسعار الخضروات تواصل الارتفاع والبصل بـ6 جنيهات

الصاوي أحمد:تواصل أسعار الخضراوات والفاكهة الاستمرار عند مستوياتها المرتفعة، وسجلت أسعار الطماطم 6 جنيهات دون تغيير والبصل ارتفع لـ 6 جنيهات بدلا من 4 جنيهات قبل أيام، وذلك وفقا لتجار خضراوات وفاكهة في محافظة الجيزة.وأكد بعض التجار لـ"المـال" أن هناك استقرارا حاليا في أسعار الكوسة إلي 6 جنيهات و

الصاوي أحمد:

تواصل أسعار الخضراوات والفاكهة الاستمرار عند مستوياتها المرتفعة، وسجلت أسعار الطماطم 6 جنيهات دون تغيير والبصل ارتفع لـ 6 جنيهات بدلا من 4 جنيهات قبل أيام، وذلك وفقا لتجار خضراوات وفاكهة في محافظة الجيزة.

وأكد بعض التجار لـ”المـال” أن هناك استقرارا حاليا في أسعار الكوسة إلي 6 جنيهات والباذنجان بمختلف أنواعه لـ 5 جنيهات والخيار البلدي 5 جنيهات والبطاطس 5 جنيهات.

وأوضح التجار أن أسعار الفاصوليا الخضراء تتراوح بين 21 جنيها إلي 30 جنيها والفلفل الألوان 12 جنيها.

وسجلت أسعار الفاكهة هدوءا، حيث سجل الموز البلدي 10 جنيهات والخوخ البلدي 8 جنيهات والكنتالوب 7 جنيهات والتفاح الأمريكي 25 جنيها، والمانجو السكري 12 جنيها والعويسي 20 جنيها.