أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الثلاثاء 16-3-2021

واصلت أسعار الخضروات التراجع بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الثلاثاء 16-3-2021 وانخفض الخيار والجزر والباذنجان وانهيار سعر الطماطم طبقا لتجار عاملين في أسواق الجملة .

وأكد تجار أن سعر البطاطس انخفض بين جنيه ونصف إلى 3جنيهات بتراجع خمسين قرشا ،و الفلفل الرومي بين 4جنيهات إلي 5جنيهات ، الثوم الابيض 5جنيهات إلى 6 جنيهات، والثوم الأحمر 8جنيهات في أسعار الجملة.

وأشار التجار إلى أن سعر الباذنجان العروس الأسود تراجع الي 2.5جنيه إلى 3 جنيهات مقابل 4.5جنيه ،والباذنجان الرومي جنيهان ونصف إلى4.5جنيه .

اسعار الخضروات

وأضاف التجار أن الباذنجان الأبيض انخفض بين 3.5جنيه إلي 5 جنيهات مقابل من 4جنيهات إلي 5.5 جنيه ،والباذنجان المخدد من 6جنيهات إلي 7جنيهات ،والليمون من12 جنيها إلي 14جنيها ، والكوسة جنيه ونصف إلى 2.5 جنيه ،والليمون” اضاليا” من جنيهان إلى 4جنيهات .

ونوه التجار إلى أن سعر البسلة تراوحت بين بين 4جنيهات إلي 5جنيهات، والفاصوليا بين 7جنيهات حتي 12 جنيها،والجزر بين 75قرشا حتي 100قرشا بعرشه ، والجزر بدون عرش من جنيه ونصف إلى 175قرشا بتراجع 25قرش .

اسعار الخضروات في سوق العبور

وأشار التجار إلى أن سعر قفص الطماطم تراجع بين 25جنيها إلى 40جنيها بإنخفاض 10جنيهات ، وزن 20كيلو جرام ، والكيلو من جنيه واحد إلى جنيهان ونصف جنيه.

وأوضح التجار والبصل المقور تراوح بين جنيه وربع حتي جنيه ونصف ، والبصل السبعيني “الفتيل ” 175قرشا إلى 250قرشا ،والبصل الخزين من 4جنيهات إلى4.5جنيه .

ونوه التجار إلى أن كيلو البطاطس الجبلى تتراوح بين 180قرشا إلى 225قرش،والبطاطس الفلاحي من 225 قرشا إلي 300قرشا،مقابل250قرش، وبطاطس متوسطة الجودة 175قرشا إلى 180قرش.

وذكر التجار أن الخيار الصوب تراجع إلي ما بين جنيه ونصف إلى جنيهين ونصف مقابل 175قرش إلى 225قرش،والخيار الجديد جنيهين ونصف إلى 3.5 جنيه،وخيار بلدي بلطيم من 3جنيهات .

وقال التجار أن هناك إنخفاض في سعر الفلفل الحامي متراوحا بين 6.5 جنيه إلي 7.5 جنيه ،مقابل من7 جنيهات إلي 8جنيهات و الفلفل الصعيدي 2.5إلي 3 جنيهات ،بدلا من 3.5جنيه إلى 4جنيهات ،و الفلفل الحامي من3 جنيهات إلي 3.5جنيه .

وأفاد التجار أن أسعار البطاطا الحلوة ارتفع في الأسواق وتراوح الكيلو من 2إلي 3 جنيهات ، والقلقاس من 4 جنيهات إلي 5جنيهات .