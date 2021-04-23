أسعار الخضروات اليوم الجمعة 23-4-2021 الموافق 11 رمضان

تباينت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 23-4-2021 الموافق 11من شهر رمضان ،وتراوحت الطماطم من جنيهين إلى 4 جنيهات ،والخيار من 10 إلى12جنيهات،والبصل الاصفر 3.5إلي 4.5جنيه ،والبطاطس 3جنيهات ونصف إلي 5جنيهات والملوخية 10جنيهات والرومي الاحمر 10جنيهات .

ونوه التجار إلى أن سعر الثوم الابيض تراوح من 8إلي 16جنيها والثوم الاحمر 25جنيها و الليمون استقر من 28جنيها إلى 34جنيها للكيلو ،والفلفل الألوان من 24جنيها إلى34جنيها،والبسلة 6جنيهات،الفاصوليا 10جنيهات، وورق العنب ب24جنيها ،والبامية ب40جنيها.

أسعار الخضروات

وأضاف التجار أن الباذنجان الرومي تراوح من 5جنيهات إلى3 جنيهات ، والبصل المقور جنيهان ونصف ،والبصل الأحمر والابيض الجديد من 3.5إلي 7.5 للكيلو ،والفول الأخضر 5جنيهات،والقلقاس 7جنيهات،والفراولة 6.5، والكوسة 10جنيها ت .

وأفاد التجار أن الجزر ب 5جنيهات،والفلفل الرومي ب 12جنيها،و الفلفل الحامي 12جنيها،والكرنب من 6إلي 8جنيهات للواحدة ،والباذنجان الأبيض 12جنيها إلى 8جنيهات، والباذنجان الاسود العروس 8جنيهات إلى 7جنيهات، والخس الكابوتشا 2.5جنيه للواحدة، والخس البلدي جنيه ونصف للواحدة.

أسعار الخضروات اليوم

الطماطم /البصل :4جنيهات

الثوم الابيض :16جنيها

الكوسة :10جنيها

الفاصوليا:10جنيهات

البسلة: 6جنيهات

الباذنجان الابيض: 12جنيها

الباذنجان الرومي: 5جنيهات

الليمون: 34جنيها

الفلفل الرومي: 12جنيها

الفلفل الألوان: 34جنيها

ملوخية بلدى: 12جنيها

كرنب: 6جنيهات

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 2.5جنيه

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: نصف جنيه

الخس البلدي :جنيهين

أسعار الخضروات في سوق العبور

وارتفعت اسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الجمعة وتراوح قفص الطماطم من 50جنيهاإلي 70 جنيها ،والكيلو 250قرش إلى 225قرش،والبطاطس 175قرش إلى325قرشا.

وسجلت أسعار الخيار 5 إلى 8بسوق العبور،والجزر “بدون عرش” ب 250قرش إلى 275قرش ،الباذنجان البلدي من 100قرشاإلى350قرش،والباذنجان العروس من 300قرش إلى450 قرشا.

و القلقاس من 3.5إلي 4.5جنيه،الليمون 18إلي 23جنيها ،والبسلة 3.5جنيهات،الفاصوليا 6جنيهات،والجوافة 7،والكانتالوب 3.5جنيه، والكوسة 6،والفلفل الرومي 5.5جنيه،و الحامي من 6 إلى 8جنيهات.