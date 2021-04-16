أسعار الخضروات اليوم الجمعة 16-4-2021 الموافق 4 من رمضان

سجلت أسعار الخضروات صعودا اليوم الجمعة 16-4-2021 الموافق 4 من شهر رمضان، بمحال الخضروات، وسجلت الطماطم 5 جنيهات بدلا من 4، والخيار قفز إلى 12 جنيها مقابل 10 جنيهات أمس ، والبصل الجديد 4 ، والبطاطس من جنيهين ونصف إلي 4 جنيهات، والبصل المقور 3 جنيهات.

وأفاد التجار بأن الثوم الأحمر تراوح من 15 إلي 18 جنيها والثوم الأبيض من 8 إلي 10.5 جنيه، والليمون 10 جنيهات إلى 32 جنيها للكيلو ، والفلفل الألوان 24 جنيها إلى 34 جنيها، والبسلة 5 جنيهات ،الفاصوليا من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات وورق العنب ب25 جنيها ، والبامية ب45 جنيها.

أسعار الخضروات

ونوه التجار إلى أن الباذنجان الرومي تراوح من 3 إلى 3.5 ، والبصل المقور 3والبصل القديم الأحمر والابيض 7.5 للكيلو ،و البصل الجديد 4جنيهات،و الفول الأخضر 5جنيهات،والقلقاس 7جنيهات،والفراولة 6.5، والكوسة8جنيهات.

وأكد التجار أن الجزر ارتفع إلى 6جنيهات بدلا من 3.5 جنيه إلى 4 للكيلو ،والفلفل الرومي ب 8جنيهات،و الفلفل الحامي 10جنيهات،والكرنب من 4إلي 8جنيهات للواحدة ،والباذنجان الأبيض10جنيهات ،والاسود العروس 7جنيهات، والخس الكابوتشا 2.5جنيه للواحدة، والخس البلدي جنيه ونصف للواحدة.

اسعار الخضروات والفاكهة

الطماطم :5جنيهات

البصل​ الجديد الابيض /الاحمر : 4جنيهات

الثوم الابيض :10.5جنيه

الكوسة :8جنيهات

الفاصوليا:10جنيهات

البسلة: 5جنيهات

الباذنجان العروس: 7جنيهات

الباذنجان الرومي: 5جنيهات

الليمون: 32جنيها

الفلفل الرومي: 12جنيها

الفلفل الألوان: 24جنيها

ملوخية بلدى: 12جنيها

كرنب: 6جنيهات

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 2.5جنيه

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: نصف جنيه

الخس البلدي :جنيهين

أسعار الخضروات في سوق العبور

وسجلت اسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الجمعة ارتفاعا وتراوح قفص الطماطم من 40جنيهاإلي 65،والكيلو من 200قرش إلى 350قرش،والبطاطس 175قرش إلى 325قرشا.

وبلغت أسعار الخيار 5جنيهات إلى 10بسوق العبور،والجزر “بدون عرش” ب 300قرش إلى 400قرش ،الباذنجان البلدي من 100قرشاإلى350قرش،والباذنجان العروس من 350قرش إلى 600قرشا.

وسجلت أسعار القلقاس 3.5إلي 4.5جنيه،الليمون 25جنيها ،والبسلة 3.5جنيهات،الفاصوليا 7جنيهات،والجوافة 7،والكانتالوب 3.5جنيه، والكوسة 5،والفلفل الرومي 5.5جنيه،و الحامي من 6 إلى 8جنيهات.