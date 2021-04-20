أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء20-4-2021 الموافق 8 من شهر رمضان

شهدت اسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 20-4-2021 الموافق الثامن من شهر رمضان استقرارا ،وتراوحت الطماطم من جنيهين ونصف إلى 4.5 جنيه، والخيار من 8جنيهات إلى 10جنيهات،والبصل الأصفر من 3.5إلي 4 جنيهات ،والبطاطس جنيهين ونصف إلي 3.5جنيه.

وأكد التجار أن الثوم الأبيض سجل 8جنيهات ،و الليمون تراوح من 26جنيها إلى 34جنيها للكيلو ،والفلفل الألوان تراوح من 24جنيها إلى34جنيها،والبسلة 5جنيهات،الفاصوليا 10جنيهات ، وورق العنب 24جنيها ،والبامية 43جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

وأوضح التجار أن الباذنجان الرومي 3 جنيهات ، والبصل المقور جنيهان ونصف ،والبصل الأحمر والأبيض الجديد من 3.5إلي 7.5 للكيلو ،والفول الأخضر 5جنيهات،والقلقاس 7جنيهات،والفراولة 6.5، والكوسة8جنيهات.

وأضاف التجار أن الجزر 5جنيهات،والفلفل الرومي 12جنيها،و الفلفل الحامي 12جنيها،والكرنب من 6إلي 8جنيهات للواحدة ،والباذنجان الأبيض انخفض إلى 8جنيهات بدلا من 12جنيها ، والباذنجان الأسود العروس 7جنيهات، والخس الكابوتشا 2.5جنيه للواحدة، والخس البلدي جنيه ونصف للواحدة.

اسعار الخضروات اليوم

الطماطم :4.5جنيه

البصل​ : 3.5جنيها

الثوم الابيض :8.5جنيه

الكوسة :8جنيهات

الفاصوليا:10جنيهات

البسلة: 5جنيهات

الباذنجان الابيض: 8جنيهات

الباذنجان الرومي: 3جنيهات

الليمون: 34جنيها

الفلفل الرومي: 12جنيها

الفلفل الألوان: 34جنيها

ملوخية بلدى: 12جنيها

كرنب: 6جنيهات

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 2.5جنيه

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: نصف جنيه

الخس البلدي :جنيهين

أسعار الخضروات في سوق العبور

وتذبذب اسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الثلاثاء وتراوح قفص الطماطم من 30جنيهاإلي 70والكيلو 150قرش إلى 225قرش،والبطاطس 175قرش إلى325قرشا.

وسجلت أسعار الخيار 5 إلى 6 جنيهات بسوق العبور،والجزر “بدون عرش” ب 250قرش إلى 275قرش ،الباذنجان البلدي من 100قرشاإلى350قرش،والباذنجان العروس من 300قرش إلى400 قرشا.

وسجلت أسعار القلقاس 3.5إلي 4.5جنيه،الليمون 18إلي 23جنيها ،والبسلة 3.5جنيهات،الفاصوليا 6جنيهات،والجوافة 7،والكانتالوب 3.5جنيه، والكوسة 5،والفلفل الرومي 5.5جنيه،و الحامي من 6 إلى 8جنيهات.