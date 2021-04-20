اقتصاد وأسواق

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء20-4-2021 الموافق 8 من شهر رمضان

تراجعت أسعار الباذنجان الابيض بنحو ربع قيمتها في الاسواق
الصاوي أحمد 9:48 ص, الثلاثاء, 20 أبريل 21 9:48 ص, الثلاثاء, 20 أبريل 21

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شهدت اسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 20-4-2021 الموافق الثامن من شهر رمضان استقرارا ،وتراوحت الطماطم من جنيهين ونصف إلى 4.5 جنيه، والخيار من 8جنيهات إلى 10جنيهات،والبصل الأصفر من 3.5إلي 4 جنيهات ،والبطاطس جنيهين ونصف إلي 3.5جنيه.

وأكد التجار أن الثوم الأبيض سجل 8جنيهات ،و الليمون تراوح من 26جنيها إلى 34جنيها للكيلو ،والفلفل الألوان تراوح من 24جنيها إلى34جنيها،والبسلة 5جنيهات،الفاصوليا 10جنيهات ، وورق العنب 24جنيها ،والبامية 43جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

وأوضح التجار أن الباذنجان الرومي 3 جنيهات ، والبصل المقور جنيهان ونصف ،والبصل الأحمر والأبيض الجديد من 3.5إلي 7.5 للكيلو ،والفول الأخضر 5جنيهات،والقلقاس 7جنيهات،والفراولة 6.5، والكوسة8جنيهات.

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وأضاف التجار أن الجزر 5جنيهات،والفلفل الرومي 12جنيها،و الفلفل الحامي 12جنيها،والكرنب من 6إلي 8جنيهات للواحدة ،والباذنجان الأبيض انخفض إلى 8جنيهات بدلا من 12جنيها ، والباذنجان الأسود العروس 7جنيهات، والخس الكابوتشا 2.5جنيه للواحدة، والخس البلدي جنيه ونصف للواحدة.

اسعار الخضروات اليوم

الطماطم :4.5جنيه

البصل​ : 3.5جنيها

الثوم الابيض :8.5جنيه

الكوسة :8جنيهات

الفاصوليا:10جنيهات

البسلة: 5جنيهات

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الباذنجان الابيض: 8جنيهات

الباذنجان الرومي: 3جنيهات

الليمون: 34جنيها

الفلفل الرومي: 12جنيها

الفلفل الألوان: 34جنيها

ملوخية بلدى: 12جنيها

كرنب: 6جنيهات

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 2.5جنيه

 الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: نصف جنيه

الخس البلدي :جنيهين

أسعار الخضروات في سوق العبور

وتذبذب اسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الثلاثاء وتراوح قفص الطماطم من 30جنيهاإلي 70والكيلو 150قرش إلى 225قرش،والبطاطس 175قرش إلى325قرشا.

وسجلت أسعار الخيار 5 إلى 6 جنيهات بسوق العبور،والجزر “بدون عرش” ب 250قرش إلى 275قرش ،الباذنجان البلدي من 100قرشاإلى350قرش،والباذنجان العروس من 300قرش إلى400 قرشا.

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وسجلت أسعار القلقاس 3.5إلي 4.5جنيه،الليمون 18إلي 23جنيها ،والبسلة 3.5جنيهات،الفاصوليا 6جنيهات،والجوافة 7،والكانتالوب 3.5جنيه، والكوسة 5،والفلفل الرومي 5.5جنيه،و الحامي من 6 إلى 8جنيهات.

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بقلم الصاوي أحمد

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