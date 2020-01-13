اقتصاد وأسواق

أسعار الخضروات اليوم الإثنين 13-1-2020 في الأسواق

انخفضت أسعار الخضروات اليوم
الصاوي أحمد 11:14 ص, الأثنين, 13 يناير 20 11:14 ص, الأثنين, 13 يناير 20

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انخفضت أسعار الخضروات و الفاكهة في بورصة الأسواق اليوم الإثنين 13-1-2020 ، و تراوحت أسعار الطماطم ما بين 4 إلي 5 جنيهات مقابل 5 إلي 6 أمس و الباذنجان ما بين 5 إلي 6 جنيهات أمس و البطاطس 5 جنيهات 6.5، و البصل 7.5 والخيار 8 و الفلفل الرومي 9 جنيهات والفلفل البلدي 9.

وأكد تجار أن أسعار الخضروات تجزئة كالتالي : سعر البسلة 13 جنيها ، و الكوسة 10 و الفاصوليا 7 جنيهات ، والقرنبيط 6 إلى 8 جنيهات و البسلة 13 جنيها، والبصل 7 جنيهات، والبروكلي 10 جنيهات.

وأكد تجار أن سعر الفلفل الألوان 22، والكابوتشا تراوحت بين 5 إلى 10 جنيهات، وربطة الخضرة (كسبرة – بقدونس – شبت ) نصف جنيه.

وأوضح التجار أن سعر الليمون تراوح بين 8 إلي 12 جنيها، والجزر 6 جنيهات، و الملوخية و السبانخ 10 جنيهات لكل نوع للكيلو ، وربطة الكرفس جنيه واحد ، و الجرجير جنيه واحد.

وأوضح التجار أن سعر الموز انخفض إلى 7.5 حتى 8.5 جنيه، مقابل 12 جنيها مؤخرا ، و التفاح ما بين17 إلى 25، الجوافة 10 جنيهات، واليوسفي ترواح بين 2.5 إلى 5، و الرمان بين 5 إلى 10 ، و التين 10 ، و التفاح الأخضر 17 جنيها ، والبرتقال أبو سرة انخفض الي 3.5 مقابل 5 جنيهات أمس .

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بقلم الصاوي أحمد

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