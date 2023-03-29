أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 29-3-2023 في سوق 6 أكتوبر للجملة

أعلنت محافظة الجيزة عن متوسط أسعار بيع الخضروات في سوق 6 أكتوبر للجملة، إضافة إلى السعر الاسترشادي في التجزئة بمحال الخضروات اليوم الأربعاء 29 مارس 2023.

وأوضحت محافظة الجيزة في بيان على صفحتها الرسمية على الفيس بوك، أن هناك انخفاضًا في أسعار بعض المحاصيل لتراجع الإقبال.

أسعار الخضروات الجملة

كيلو طماطم من 3 جنيهات إلي 4.5 جنيه

كيلو بطاطس من 4 إلي 6 جنيهات

كيلو بصل بأنواعه من 9 إلي 14 جنيهات

كيلو كوسه من 3 إلي 6 جنيهات

كيلو فلفل رومي من 11 إلي 18 جنيهًا

كيلو فلفل حامي من 13 إلي 20 جنيهًا

كيلو خيار بلدي من 4 إلي 6 جنيهات

كيلو باذنجان رومي من 2.5 إلي 5 جنيهات

كيلو ليمون من 10 إلي 20 جنيهًا

كيلو بسلة من 12 إلي 15 جنيهًا

كيلو جزر من 4 إلي 6 جنيهات

كيلو فلفل ألوان من 25 إلي 35 جنيها

كيلو ثوم بلدي من 4 إلي 6.5 جنيهات

كيلو ثوم صيني من 40 إلي 42 جنيهًا

كيلو قلقاس من 6 إلي 8 جنيهات

الأسعار الاسترشادية للتجزئة في الخضروات

كيلو طماطم من 5 جنيهات إلي 6.5 جنيه

كيلو بطاطس بأنواعه من 5.5 جنيه إلي 7.5 جنيه

كيلو بصل بأنواعه من 10.5 إلي 15.5 جنيه

كيلو كوسه من 5 إلي 8 جنيهات

كيلو فلفل رومي من 13 إلي 20 جنيهًا

كيلو فلفل حامي من 15 إلي 22 جنيها

كيلو خيار بلدي من 6 إلي 8 جنيهات

كيلو باذنجان رومي من 4.5 إلي 7 جنيهات

كيلو ليمون من 12 إلي 22 جنيهًا

كيلو بسلة من 14 إلي 17 جنيهًا

كيلو جزر من 6 إلي 8 جنيهات

كيلو فلفل ألوان من 27 إلي 37 جنيهًا

كيلو ثوم بلدي من 6 إلي 8.5 جنيهات

كيلو ثوم صيني من 42 إلي 44 جنيهًا

كيلو قلقاس من 7.5 جنيه إلي 9.5 جنيه

كما تستمر الحكومة في طرح الخضروات والفاكهة في معارض وشوادر أهلا رمضان بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في السوق المحلية بنسبة تصل إلي 25%.