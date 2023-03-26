أسعار الخضروات اليوم الأحد 26-3-2023 في سوق 6 أكتوبر للجملة

أعلنت محافظة الجيزة عن متوسط أسعار بيع الخضروات في سوق 6 أكتوبر للجملة، إضافة إلي السعر الاسترشادي في التجزئة بمحال الخضروات.
أسعار الخضروات الجملة
كيلو طماطم من 3.5 جنيه إلي 5.5 جنيه
كيلو بصل بأنواعه من 4 إلي 6 جنيهات
كيلو كوسه من 3 إلي 6 جنيهات
كيلو فلفل رومي من 15 إلي 20 جنيهًا
كيلو فلفل حامي من 13 إلي 20 جنيهًا
كيلو خيار بلدي من 3 إلي 5 جنيهات
كيلو باذنجان رومي من 3 إلي 7 جنيهات
كيلو ليمون من 10 إلي 20 جنيهًا
كيلو بسلة من 12 إلي 15 جنيهًا
كيلو جزر من 4 إلي 7 جنيهات
كيلو فلفل ألوان من 25 إلي 35 جنيها
كيلو ثوم بلدي من 3 إلي 5 جنيهات
كيلو ثوم صيني من 40 إلي 42 جنيهًا
كيلو قلقاس من 6 إلي 8 جنيهات
الأسعار الاسترشادية للتجزئة في الخضروات
كيلو طماطم من 5.5 إلي 7.5 جنيه
كيلو بصل بأنواعه من 5.5 جنيه إلي 7.5 جنيه
كيلو كوسه من 5 إلي 8 جنيهات
كيلو فلفل رومي من 17 إلي 22 جنيهًا
كيلو فلفل حامي من 15 إلي 22 جنيها
كيلو خيار بلدي من 5 إلي 7 جنيهات
كيلو باذنجان رومي من 5 إلي 9 جنيهات
كيلو ليمون من 12 إلي 22 جنيهًا
كيلو بسلة من 14 إلي 17 جنيهًا
كيلو جزر من 6 إلي 9 جنيهات
كيلو فلفل ألوان من 27 إلي 37 جنيهًا
كيلو ثوم بلدي من 5 إلي 7 جنيهات
كيلو ثوم صيني من 42 إلي 44 جنيهًا
كيلو قلقاس من 7.5 جنيه إلي 9.5 جنيه
كما تستمر الحكومة في طرح الخضروات والفاكهة في معارض وشوادر أهلا رمضان بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في السوق المحلية بنسبة تصل إلي 25%.