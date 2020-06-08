أسعار الخضراوات و الفاكهة اليوم الإثنين 8-6-2020

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الإثنين 8-6-2020 وتراوحت الطماطم بين2.5إلي 5جنيهات والليمون 40إلي 50 والكوسة 6 والعنب الأخضر 10طبقا لعدد من التجار في الأسواق .

وتراوحت أسعار الباذنجان الأبيض والأسود 5جنيهات ،والرومي 4 و البصل من 3.5 إلي 5جنيهات،والثوم20 ،والجزر 6 والخيار 6.5 والفلفل 6 و الفاصوليا الخضراء 12 .

وأوضح التجار أن البامية 20جنيها والفلفل الألوان من 10إلي 18 و البسلة 15، والبطاطس بين 2.5 إلي 4 .

وأكد التجار أن هناك انخفاضا مستمرا في أسعار الفاكهة فقد انخفض البرقوق إلي 15جنيها بدلا من 20والتفاح البلدي 6 ،والخوخ 7.5 ،والفراولة بين 5 إلي 7 ،والعنب الأحمر 15 ،والكنتالوب 5 والبطيخ 20جنيها للواحدة.

أسعار الخضراوات

ورق عنب بناتى: 16جنيها

الباذنجان العروس: 5 جنيهات

الباذنجان الرومي: 4 جنيهات

الباذنجان المخدد: 6 جنيهات

الليمون: 40 جنيهًا

فلفل حامي : 6 جنيهات

فلفل رومى: 6 جنيهات

بامية فلاحى: 15جنيهًا

ملوخية بلدى: 7جنيهات

كرنب: 7 جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 4 جنيهات

الخضرة: 3 حزام بـ2 جنيه

الجرجير: 1 جنيه

العنب الأحمر :15جنيها

المانجو :20جنيها

العنب الأخضر: 10جنيهات

المشمش: 12جنيها

البرقوق: 15جنيها

التفاح الأصفر: 20 جنيهًا

التفاح السكرى : 20 جنيهًا

الموز البلدي الفاخر: 12 جنيهًا

بلح تمر فاخر: 20 جنيهًا

أناناس الحبة : 25 جنيهًا

جوافة سكرى: 15 جنيهًا

خوخ بلدى: 8جنيهات

أفوكاتو: 35 جنيهًا

البطيخ :10إلي30جنيه للواحدة

الفراولة : 5جنيهات

الكنتالوب : 5جنيهات