أسعار الخضراوات و الفاكهة اليوم الإثنين 8-6-2020

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الإثنين 8-6-2020 وتراوحت الطماطم بين2.5إلي 5جنيهات والليمون 40إلي 50 والكوسة 6 والعنب الأخضر 10طبقا لعدد من التجار في الأسواق .
وتراوحت أسعار الباذنجان الأبيض والأسود 5جنيهات ،والرومي 4 و البصل من 3.5 إلي 5جنيهات،والثوم20 ،والجزر 6 والخيار 6.5 والفلفل 6 و الفاصوليا الخضراء 12 .
وأوضح التجار أن البامية 20جنيها والفلفل الألوان من 10إلي 18 و البسلة 15، والبطاطس بين 2.5 إلي 4 .
وأكد التجار أن هناك انخفاضا مستمرا في أسعار الفاكهة فقد انخفض البرقوق إلي 15جنيها بدلا من 20والتفاح البلدي 6 ،والخوخ 7.5 ،والفراولة بين 5 إلي 7 ،والعنب الأحمر 15 ،والكنتالوب 5 والبطيخ 20جنيها للواحدة.
أسعار الخضراوات
ورق عنب بناتى: 16جنيها
الباذنجان العروس: 5 جنيهات
الباذنجان الرومي: 4 جنيهات
الباذنجان المخدد: 6 جنيهات
الليمون: 40 جنيهًا
فلفل حامي : 6 جنيهات
فلفل رومى: 6 جنيهات
بامية فلاحى: 15جنيهًا
ملوخية بلدى: 7جنيهات
كرنب: 7 جنيهات
خس بلدي: 2 جنيه
كبوتشا: 4 جنيهات
الخضرة: 3 حزام بـ2 جنيه
الجرجير: 1 جنيه
العنب الأحمر :15جنيها
المانجو :20جنيها
العنب الأخضر: 10جنيهات
المشمش: 12جنيها
البرقوق: 15جنيها
التفاح الأصفر: 20 جنيهًا
التفاح السكرى : 20 جنيهًا
الموز البلدي الفاخر: 12 جنيهًا
بلح تمر فاخر: 20 جنيهًا
أناناس الحبة : 25 جنيهًا
جوافة سكرى: 15 جنيهًا
خوخ بلدى: 8جنيهات
أفوكاتو: 35 جنيهًا
البطيخ :10إلي30جنيه للواحدة
الفراولة : 5جنيهات
الكنتالوب : 5جنيهات