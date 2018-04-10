أسعار الخضراوات واللحوم ترفع معدل التضخم الشهرى 1%

المال - خاصقال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين، بلغ (269.8) لشهـر مارس الماضي، مسجلاً ارتفاعًا قـدره 1.0%، عـن فبراير السابق عليه.وأرجع الجهاز، أسباب الارتفاع إلى زيادة أسعار مجمـوعة الخضراوات بنسبة 3.9%، ومجموعة اللحوم والدواجن 1.6%، ومجموعة الأس

المال – خاص

قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين، بلغ (269.8) لشهـر مارس الماضي، مسجلاً ارتفاعًا قـدره 1.0%، عـن فبراير السابق عليه.

وأرجع الجهاز، أسباب الارتفاع إلى زيادة أسعار مجمـوعة الخضراوات بنسبة 3.9%، ومجموعة اللحوم والدواجن 1.6%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية 5.2%، ومجمـوعة الفاكهة 1.8%، ومجمـوعة شراء المركبات 1.0%، ومجمـوعة الرحلات السياحية المنظمة 5.2%.

وبلغ معدل التضخم السنوى 13.1% لشهر مارس 2018، مقابل (32.5%) لنفس الشهر من العام السـابق.