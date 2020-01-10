اقتصاد وأسواق

أسعار الخضراوات والفواكه اليوم الجمعة 10-1-2020

الطماطم بين 5 إلي 6 جنيهات.. والبطاطس 7
الصاوي أحمد 11:05 ص, الجمعة, 10 يناير 20 11:05 ص, الجمعة, 10 يناير 20

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ارتفعت أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 10-1-2020، وتراوحت أسعار الطماطم بين 5 إلي 6 جنيهات مقابل 4 أمس، والبطاطس 7مقابل 6.5 والبصل 7 والخيار 8 جنيهات بدلا من 7 والفلفل الرومي 9 جنيهات والفلفل البلدي 8.

وأكد تجار تجزئة لـ”المال” أن أسعار الخضراوات سجلت: البسلة 13 جنيها والكوسة 10، والفاصوليا 7، والقرنبيط 6 إلي 8 جنيهات والبصل 7 جنيهات والبروكلي 10 جنيهات.

وبلغ سعر الباذنجان العروس 6 جنيهات والبلدي 3.5 والفلفل الألوان 22، وتراوحت الكابوتشا بين 5 إلي 10 جنيهات وربطة الخضرة (كسبرة – بقدونس – شبت) نصف جنيه.

وأوضح التجار أن سعر الليمون سجل 12 جنيهات والجزر 6 جنيهات وأن سعر الملوخية والسبانخ 10 جنيهات لكل نوع، ورابطة الكرفس جنيه واحد.

وانخفض الموز إلي 7.5 حتي 8.5 جنيها مقابل 12 مؤخرا، والتفاح بين 17 إلي 25، والعنب 5، والجوافة 10 جنيهات، واليوسفي بين 2.5 إلي 5، والرمان 5 إلي 10، والجوافة 8، والتين 10، والتفاح الأخضر 17 جنيها، والبرتقال أبو سرة 5 جنيهات.

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بقلم الصاوي أحمد

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