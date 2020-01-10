أسعار الخضراوات والفواكه اليوم الجمعة 10-1-2020

ارتفعت أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 10-1-2020، وتراوحت أسعار الطماطم بين 5 إلي 6 جنيهات مقابل 4 أمس، والبطاطس 7مقابل 6.5 والبصل 7 والخيار 8 جنيهات بدلا من 7 والفلفل الرومي 9 جنيهات والفلفل البلدي 8.

وأكد تجار تجزئة لـ”المال” أن أسعار الخضراوات سجلت: البسلة 13 جنيها والكوسة 10، والفاصوليا 7، والقرنبيط 6 إلي 8 جنيهات والبصل 7 جنيهات والبروكلي 10 جنيهات.

وبلغ سعر الباذنجان العروس 6 جنيهات والبلدي 3.5 والفلفل الألوان 22، وتراوحت الكابوتشا بين 5 إلي 10 جنيهات وربطة الخضرة (كسبرة – بقدونس – شبت) نصف جنيه.

وأوضح التجار أن سعر الليمون سجل 12 جنيهات والجزر 6 جنيهات وأن سعر الملوخية والسبانخ 10 جنيهات لكل نوع، ورابطة الكرفس جنيه واحد.

وانخفض الموز إلي 7.5 حتي 8.5 جنيها مقابل 12 مؤخرا، والتفاح بين 17 إلي 25، والعنب 5، والجوافة 10 جنيهات، واليوسفي بين 2.5 إلي 5، والرمان 5 إلي 10، والجوافة 8، والتين 10، والتفاح الأخضر 17 جنيها، والبرتقال أبو سرة 5 جنيهات.