أسعار الخضراوات والفواكه اليوم الجمعة 27-12-2019

تباينت اسعار الخضروات والفواكه اليوم الخميس

واصلت أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق تباينها اليوم الجمعة 27- 12-2019، وسجلت الفاصوليا 6 جنيهات مقابل 8 أمس والكوسة 8 جنيهات مقابل 8.5 طبقا لتجار تجزئة.

وانخفض البرتقال البلدي واليوسفي أمس لما بين 2.5 إلى 3.5 جنيه مقابل 5 طبقا لتجار تجزئة، وأوضحوا أن البطاطس تأرجحت بين 6 إلى 7 والبسلة 16 جنيها.

وأكد تجار أن سعر الطماطم تراوح بين 1.5 إلى 5 جنيهات والباذنجان العروس 6 والبلدي 4 طبقا لعدد من التجار في أسواق التجزئة والبصل بين 7 إلى 7.5 جنيه.

وأشاروا إلى أن الفلفل الألوان سجل 18 جنيها وتراوح الخيار بين 6.5 إلى 8، والخيار الصوب 8 إلى 10 جنيهات، والفلفل الرومي 8.

وأضاف تجار خضراوات أن الكابوتشا تراوحت بين 3.5 إلى 5 جنيهات، وربطة الخضرة (كسبرة – بقدونس – شبت) نصف جنيه.

وأوضحوا أن سعر الليمون سجل 12 جنيها والجزر 6 جنيهات والكوسة 8 إلى 12 جنيها.

وأكد التجار أن سعر البامية 22 جنيهًا، وربطة الكرفس جنيه واحد، وحزمة الجرجير جنيه واحد.

وانخفض سعر الموز إلى 7.5 حتي 8.5 جنيه مقابل 12 مؤخرا، والتفاح 25 والمانجو الفص 70 جنيها والزبدية 30 والعنب 5 الجوافة 10 جنيهات.