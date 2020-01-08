أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 8-1-2020

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 8- 1–2020، وسجلت أسعار الطماطم 5 والفلفل الرومي 9 جنيهات مقابل 8 والفلفل البلدى 8 والبطاطس ما بين 5 إلى 6.5 والكوسة من 6 إلى 10 والفاصوليا 7 جنيهات طبقا لتجار تجزئة .

واوضحوا أن سعر القرنبيط 6 إلى 8 جنيها والبسلة 13 جنيها والبصل 7 جنيهات والبروكلي 10 جنيهات .

وأكد تجار أن سعر الباذنجان العروس ارتفعت إلى 6 جنيهات والبلدى 3.5 طبقا لعدد من التجار في أسواق التجزئة .

وأكد التجار الفلفل الألوان 18 والكابوتشا ترواحت بين 3.5 إلى 5 وربطة الخضرة (كسبرة – بقدونس – شبت ) نصف جنيه .

وأوضح التجار أن سعر الليمون سجل 12 جنيهات والجزر 6 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر الملوخية والسبانخ 10 جنيهات لكل نوع للكيلو ورابطة الكرفس جنيه واحد وحزمة الخضرة بنصف جنيه والجرجير جنيه واحد.

وأوضح التجار أن سعر الموز انخفض إلى 7.5 حتي 8.5 جنيها مقابل 12 جنيها مؤخرا والتفاح ما بين 17 إلى 25 و العنب 5 الجوافة 10 جنيهات واليوسفي 3.5 والرمان 10 والجوافة 8 والتين 10 والتفاح الأخضر 17 جنيها والبرتقال أبو سرة 5 جنيهات .