أسعار الخضراوات والفاكهة 3 أكتوبر

الصاوى أحمدشهدت أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء، استقرارا عند نفس معدلاتها وتراوح سعر الطماطم بين 4 و6 جنيهات وفقا لتجار تجزئة فى الأسواق.وأكدوا أن سعر البطاطس مستقرة عند 5 جنيهات، والبصل تراوح سعره بين إلي 3 إلى 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 20 جنيها، والبامية 15 جنيها.وأوضحوا أن أسعار ال

الصاوى أحمد

شهدت أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء، استقرارا عند نفس معدلاتها وتراوح سعر الطماطم بين 4 و6 جنيهات وفقا لتجار تجزئة فى الأسواق.

وأكدوا أن سعر البطاطس مستقرة عند 5 جنيهات، والبصل تراوح سعره بين إلي 3 إلى 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 20 جنيها، والبامية 15 جنيها.

وأوضحوا أن أسعار الليمون تتراوح من 8 إلى 10 جنيهات فى الكيلو والكوسة 10 جنيهات، والخيار البلدي 4 جنيهات، و”الصوب ” بـ8 جنيهات والثوم 20 جنيها والفلفل 5 جنيهات والباذنجان 6 والملوخية 6 جنيهات.

وشهدت أيضا أسعار الفاكهة حالة من الاستقرار أيضا وتراوح سعر الرمان بين 3.5 إلى 7.5 جنيه، والتفاح المستورد الأحمر 28 جنيها، والتفاح المستورد الأصفر 20 جنيها، والتفاح السكرى 30 جنيها، والتفاح المستورد الأخضر 30 جنيها، والكانتلوب 8 جنيهات، والبرقوق 25 جنيها، والعنب البناتى الأحمر والأخضر 13 جنيها، وعنب كارمسون 13 جنيها، والعنب البلدى 6 جنيهات.