أسعار الخضراوات والفاكهة مستقرة في أسواق الثلاثاء

الصاوي أحمد شهدت أسعار الخضروات استقرارا في أسواق اليوم الثلاثاء.ووفق تجار تراوحت أسعار الطماطم بين 3.5 جنيه للكيلو إلي 7 جنيهات والبطاطس 3.5 جنيه، والبصل 3 جنيهات، والخيار 4 جنيهات.وأكد التجار أن أسعار الفاصوليا تراوحت بين 5.5 جنيه إلى 6 جنيهات والبسلة 6 جنيهات والباذنجان ال

الصاوي أحمد

شهدت أسعار الخضروات استقرارا في أسواق اليوم الثلاثاء.

ووفق تجار تراوحت أسعار الطماطم بين 3.5 جنيه للكيلو إلي 7 جنيهات والبطاطس 3.5 جنيه، والبصل 3 جنيهات، والخيار 4 جنيهات.

وأكد التجار أن أسعار الفاصوليا تراوحت بين 5.5 جنيه إلى 6 جنيهات والبسلة 6 جنيهات والباذنجان الرومي 4 جنيهات والعروس /الأبيض 6 جنيهات .

وأوضح التجار أن الفلفل الرومي /البلدي 6 جنيهات إلي 8 جنيهات والكوسة 4.5 جنيهات والثوم 5 جنيهات والبطاطا 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات والقرنبيط ب8 جنيهات .

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، فسجل البرتقال 6 جنيهات للكيلو، واليوسفي 8 جنيهات، والفراولة 6 جنيهات، والتفاح المستورد السوري 22 جنيهًا والأمريكي بـ28 جنيه والرمان 15 جنيه والفراولة من8 إلي 10 جنيهات والخوخ 12 جنيه والبطيخ 10 جنيهات إلي 30 جنيها للواحدة والكانتالوب بـ6.5 جنيه للكيلو .