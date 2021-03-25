اقتصاد وأسواق

أسعار الخضراوات والفاكهة في منافذ التموين

المصيلحي وجه القابضة للصناعات الغذائية إلى زيادة المعروض من السلع
محمد مجدي 3:45 م, الخميس, 25 مارس 21 3:45 م, الخميس, 25 مارس 21

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أكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، الخميس، أنها تقوم يومياً بضخ كميات كبيرة من الخضر والفاكهة في الكثير من مجمعاتها الاستهلاكية التي تنتشر بمحافظات الجمهورية .

وأوصح تقرير تلقاه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار الطماطم بالمجمعات من 2.5 جنيه للكيلو والبطاطس من 3.5 للكيلو ، والبرتقال البلدي يباع بـ 5 جنيهات للكيلو ايضاً.

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كما أكد التقرير الوارد لوزير التموين من قطاع التجارة الداخلية التابع للوزارة من سوق الجملة بالعبور أن الطماطم تخرج جملة من 1 جنيه إلى 1.85 جنيه ، والبطاطس من 1.1 جنيه إلى 2.3 جنيه، والفلفل الرومي من 2 جنيه إلى 5.5 جنيه للكيلو.

وأشار التقرير أيضا إلى أن السمك البلطي يخرج لتجار التجزئة من 18 إلى 22 جنيها للكيلو.

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وفي هذا الصدد، وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من الخضر والفاكهة بالمجمعات إضافة إلى الأسماك مع الالتزام بالتخفيضات المطلوبة على كل سلعة وبجودة عالية.

كما شدد المصيلحي على قيام كافة الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة وكذا مديريات التموين بعمل جولات وحملات ميدانية للرقابة على الأسواق وضمان توافر كافة السلع التموينية والأساسية بأسعار وكميات مناسبة وجودة عالية.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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