أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق

الصاوي أحمد:واصلت أسعار الخضراوات أستقرارها في الأسواق بسبب زيادة المعروض الشتوي، وتتراوح أسعار الطماطم بين 2 إلي 4 جينهات والبصل 6 جنيهات والبطاطس بـ2.5 جنيها والفلفل البلدي والرومي 6 جنيهات والباذنجان الرومي 1.5 جنيه والأسود والأبيض بـ3 جنيهات بحسب تجار في محافظة الجيزة.وتراوحت الكوسة بين 4 إل

الصاوي أحمد:



واصلت أسعار الخضراوات أستقرارها في الأسواق بسبب زيادة المعروض الشتوي، وتتراوح أسعار الطماطم بين 2 إلي 4 جينهات والبصل 6 جنيهات والبطاطس بـ2.5 جنيها والفلفل البلدي والرومي 6 جنيهات والباذنجان الرومي 1.5 جنيه والأسود والأبيض بـ3 جنيهات بحسب تجار في محافظة الجيزة.



وتراوحت الكوسة بين 4 إلي 6 جنيهات، ورابطة البصل الأخضر والخس بـ2 جنيه للواحدة والليمون يتراوح بين 6 جنيهات إلي 8.5 جنيها والفاصوليا 4 جنيهات والبسلة 8.5 جنيها والخيار 5 جنيهات والفلفل الألوان بـ12 جنيها.



وشهدت أسعار الفاكهة استقراراً ملحوظاً، حيث سجل سعر الموز البلدي بسوق التجزئة بـ8 جنيهات، و12 جنيها للأنواع الفاخرة والبرتقال أبو سرة يباع بمتوسط2.5 إلي 4 جنيهات للكيلو واليوسفي 2 جنيه إلي 5 جنيهات وسجل سعر التفاح الأمريكي 22 جنيها والجوافة تتراوح بين 3 إلي 5 جنيهات والفراولة 10 جنيهات.