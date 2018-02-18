أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق

الصاوي أحمد: سجلت أسعار الخضروات، اليوم الأحد، استقرارا حيث استمرت بنفس معدلات أمس، وتراوح كيلو الطماطم بين 2.5 و3 جنيهات والبطاطس 2.5 إلى 5 جنيهات حسب الجودة، والبصل2.5 إلى 3.5 جنيهات وفقا لتجار تجزئة في الأسواق. وأوضح التجار لـ"المال" أن أسعار الفاصوليا الخضراء 6 جنيهات والبسلة 6 جني

الصاوي أحمد:

سجلت أسعار الخضروات، اليوم الأحد، استقرارا حيث استمرت بنفس معدلات أمس، وتراوح كيلو الطماطم بين 2.5 و3 جنيهات والبطاطس 2.5 إلى 5 جنيهات حسب الجودة، والبصل2.5 إلى 3.5 جنيهات وفقا لتجار تجزئة في الأسواق.



وأوضح التجار لـ”المال” أن أسعار الفاصوليا الخضراء 6 جنيهات والبسلة 6 جنيهات والباذنجان الرومي /”العروس ” 5 جنيهات والليمون من 6 الي 10 جنيهات.

ولفتوا إلي أن سعر كيلو الكوسة 5 جنيهات والخيار 5 جنيهات والثوم البلدي 20 جنيها والفلفل البلدي /الرومي من 6 جنيهات إلي 8 جنيهات والملوخية 6 جنيهات للكيلو والجزر 4 إلي 6 جنيهات والبطاطا 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات.

كما استقرت أسعار الفاكهة مقارنة مع أمس ، سجل كيلو البرتقال اليوسفي 5 جنيهات والتفاح ما بين 17 و 20 جنيها والموز 10 و 12 جنيها والمانجو 15 و20 جنيها والفراولة 10 جنيهات والرومان 5 جنيهات والبلح الرملي من 6 إلى 7 جنيهات.