اقتصاد وأسواق

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق

الصاوي أحمد: سجلت أسعار الخضروات، اليوم الأحد، استقرارا حيث استمرت بنفس معدلات أمس، وتراوح كيلو الطماطم بين 2.5 و3 جنيهات والبطاطس 2.5 إلى 5 جنيهات حسب الجودة، والبصل2.5 إلى 3.5 جنيهات وفقا لتجار تجزئة في الأسواق.   وأوضح التجار لـ"المال" أن أسعار الفاصوليا الخضراء 6 جنيهات  والبسلة 6 جني
1:56 م, الأحد, 18 فبراير 18 1:56 م, الأحد, 18 فبراير 18

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الصاوي أحمد:

سجلت أسعار الخضروات، اليوم الأحد، استقرارا حيث استمرت بنفس معدلات أمس، وتراوح كيلو الطماطم بين 2.5 و3 جنيهات والبطاطس 2.5 إلى 5 جنيهات حسب الجودة، والبصل2.5 إلى 3.5 جنيهات وفقا لتجار تجزئة في الأسواق.
 
وأوضح التجار لـ”المال” أن أسعار الفاصوليا الخضراء 6 جنيهات  والبسلة 6 جنيهات والباذنجان الرومي /”العروس ” 5 جنيهات والليمون من 6 الي 10 جنيهات.

ولفتوا إلي أن سعر كيلو الكوسة 5 جنيهات والخيار 5 جنيهات والثوم  البلدي 20 جنيها والفلفل البلدي /الرومي من  6 جنيهات إلي 8 جنيهات والملوخية  6 جنيهات للكيلو والجزر 4 إلي 6 جنيهات والبطاطا 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات.

كما استقرت أسعار الفاكهة مقارنة مع أمس ، سجل كيلو البرتقال اليوسفي 5 جنيهات والتفاح ما بين 17 و 20 جنيها  والموز  10 و 12 جنيها والمانجو 15 و20 جنيها والفراولة 10 جنيهات والرومان  5 جنيهات والبلح  الرملي من 6 إلى 7 جنيهات.

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