أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق

الصاوي أحمدشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة استقرارًا فى السوق، اليوم الاربعاء، وفق تجار خلال سابع يوم من شهر رمضان، وسجل كيلو الطماطم 3.5 جنيه فى المتوسط، والبطاطس بين 2.5 و4.5، والخيار 5، والفلفل البلدى 6، والفلفل الرومى 6، والفلفل الألوان 15.وأكد تجار بأسواق الجيزة، لـ"المال"،

الصاوي أحمد





شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة استقرارًا فى السوق، اليوم الاربعاء، وفق تجار خلال سابع يوم من شهر رمضان، وسجل كيلو الطماطم 3.5 جنيه فى المتوسط، والبطاطس بين 2.5 و4.5، والخيار 5، والفلفل البلدى 6، والفلفل الرومى 6، والفلفل الألوان 15.

وأكد تجار بأسواق الجيزة، لـ”المال”، أن سعر كيلو البصل الأحمر 3.5، والملوخية يتراوح سعر الربطة بين 2.5 و4 جنيهات، والبامية 14 جنيهًا، والفاصوليا 6، والكوسة 7، والبسلة 6 إلى 9 جنيهات.

وأوضحوا أن سعر كيلو الليمون 14 جنيهًا، والباذنجان الرومى 2.5، والباذنجان “العروس” 6، والثوم 12، والجزر 3.5، وورق العنب 12، وحزمة الجرجير جنيه، والبقدونس والشبت نصف جنيه للواحدة.

وتراجعت أسعار العنب مع بدء طرح المحصول بشكل كبير مسجلًا 10 جنيهات للعنب البناتى الأخضر، و15 جنيها للعنب الأحمر، طبقًا للتجار في الأسواق.

وأضاف التجار أن سعر البرتقال الصيفى 4 جنيهات، والتفاح البلدى 10، والأمريكى 28، والأصفر 23، والخوخ تراجع لـ6.5 بدلًا من 7.5، والمشمش 10، والكنتالوب 5، والبلح 7.5، والبطيخة 15 إلى 35.