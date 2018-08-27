أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق … الإثنين

الصاوي أحمدواصلت أسعار الخضراوات انخفاضها عقب انتهاء إجازة عيد الأضحي بسبب انتهاء موسم عيد الأضحى وزيادة معدلات طرح المحاصيل حاليا من المزارع إلي أسواق الاستهلاك.وسجل سعر الكوسة انخفاضا ملحوظا، وتباع بـ 5 جنيهات بدلا من 10 جنيهات للكيلو قبل العيد، والطماطم تراوحت بين 2.5 إلي 5 جنيهات، والبطاطس7



الصاوي أحمد

واصلت أسعار الخضراوات انخفاضها عقب انتهاء إجازة عيد الأضحي بسبب انتهاء موسم عيد الأضحى وزيادة معدلات طرح المحاصيل حاليا من المزارع إلي أسواق الاستهلاك.

وسجل سعر الكوسة انخفاضا ملحوظا، وتباع بـ 5 جنيهات بدلا من 10 جنيهات للكيلو قبل العيد، والطماطم تراوحت بين 2.5 إلي 5 جنيهات، والبطاطس7 جنيهات والفلفل البلدي 6 جنيهات والبصل 5 جنيهات.

كما استقرت أسعار الخيار ليتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات، والفلفل الألوان 24 جنيها والبامية 10 جنيهات حتي 13 جنيها والملوخية 2 جنيه للربطة.

ولفت تجار إلى أن سعر الليمون 10 جنيهات والثوم الأبيض 15 والثوم الأحمر 18 والباذنجان العروس 3 جنيهات والبلدي 4 جنيهات وربطة الكوسبرة 5 جنيهات والشبت بجنيه.

كما انخفضت أسعار الموز ليسجل 10 جنيهات في المتوسط وواصلت بقية أصناف الفاكهة ارتفاعها وسجل العنب البناتي 15 جنيها والكانتالوب 6.5 والتين 15 جنيها والكمثرى 15 والمانجو “جولوك -زبدية ” 20 جنيها والجوافة 15 جنيها.