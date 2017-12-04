أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الإثنين

الصاوي أحمد: استقرت أسعار الخضراوات الإثنين، وتراوح سعر الطماطم بين 5 إلي 7 جنيهات للكيلو والبطاطس والبصل بـ5 جنيهات الخيار 6 جنيهات. وأكد تجار خضراوات في محافظات الجيزة أن سعر الثوم يتراوح بين 15 و25 جنيهًا للكيلو و البروكلي 10…

الصاوي أحمد:

استقرت أسعار الخضراوات الإثنين، وتراوح سعر الطماطم بين 5 إلي 7 جنيهات للكيلو والبطاطس والبصل بـ5 جنيهات الخيار 6 جنيهات.

وأكد تجار خضراوات في محافظات الجيزة أن سعر الثوم يتراوح بين 15 و25 جنيهًا للكيلو و البروكلي 10 جنيهات والباذنجان البلدي الرومي يتراوح من 5 إلى 6 جنيهات للكيلو و الملوخية 7 جنيهات للكيلو.

واوضح التجار أن سعر الفاصوليا الخضراء من 4 إلى 10 جنيهات للكيلو والفلفل الألوان 12 إلى 15 جنيهًا والفلفل الرومي 8 جنيهات للكيلو وسعر الجزر 6 جنيهات و الكوسة 7 جنيهات والقلقاس بـ 10 جنيهات ،البسلة بـ10 جنيهات والكرنب 7 جنيهات للكيلو والليمون بـ10 جنيهات.

وسجل كيلو الكاكا 8 جنيهات إلي 10 جنيهات والجوافة 5 و 7.5 جنيه، والبرتقال أبوسره 5 جنيهات، واليوسفي 7.5 ،التفاح السوري تراوح بين 10 – 14 جنيها واللبناني 15 جنيها، والأمريكي 20 – 25 جنيها، والموز البلدي من 7.5 إلي 10جنيهات، والمانجو 15 جنيها، والتين 10 جنيهات، والبلح 6.5 – 10 جنيهات، والجوافة والرمان 3.5 – 6.5 جنيه.