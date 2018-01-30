أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق.. الثلاثاء 30 يناير

الصاوي أحمدشهدت أسعار الخضروات والفاكهة، استقرارا اليوم -الثلاثاء-، في الأسواق المحلية، طبقا لتجار في بمحافظة الجيزة.وأكدوا التجار لـ"المال" أن سعر كيلو الطماطم تراوح بين 2.5 و3 جنيهات، والبطاطس ما بين 2.5 إلى 5 جنيهات، والبصل بين 2.5 إلى 4 جنيهات.وأوضح التجار أن سعر الفاصوليا الخضراء تراوح م



الصاوي أحمد

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، استقرارا اليوم -الثلاثاء-، في الأسواق المحلية، طبقا لتجار في بمحافظة الجيزة.

وأكدوا التجار لـ”المال” أن سعر كيلو الطماطم تراوح بين 2.5 و3 جنيهات، والبطاطس ما بين 2.5 إلى 5 جنيهات، والبصل بين 2.5 إلى 4 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الفاصوليا الخضراء تراوح من 5 إلي 6 جنيهات، الليمون من 8 إلى 10 جنيهات، الخيار 4 جنيهات، الثوم 20 جنيها، الفلفل 6 جنيهات، الباذنجان 5 جنيهات، الملوخية 6 جنيهات.

كما سجلت أسعار الفاكهة استقرارا أيضا، وسجل كيلو البرتقال أبو سرة 5 جنيهات، واليوسفي 3.5 جنيهات التفاح المستورد بين 17 و20 جنيها، الموز البلدي 10 و12 جنيها، والمانجو 15 و20، والفراولة 10 جنيهات، والرمان 5 جنيهات.