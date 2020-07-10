أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 10-7-2020

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 10-7-2020 في حركة البيع والشراء الأسواق.

وأكد خالد محمد تاجر خضراوات، أن أسعار الطماطم تتراوح من 4 إلي 8 جنيهات والباذنجان​ الرومي 6 جنيهات، والفلفل الحار من 6 إلى 10 جنيهات.

وقال إن سعر كيلو الخيار من 4 إلي 6 جنيهات، والفاصوليا من 3 إلى 5 جنيهات، والبامية من 7 جنيهات إلى 20 جنيها، والليمون من 10 إلى 40 جنيها.

وأضاف أن الخيار الصوب من 4 إلى 6.5 جنيها، والباذنجان الأسود والأبيض تراوحت أسعارهما من 5 إلى 8 جنيهات ، والفلفل الحامي البلدي 3 جنيهات، والكوسة من 4 إلى 8 جنيهات.

وتابع أن سعر كيلو البصل تراوح بين 3.5 إلى 5 جنيهات والبطاطس 3.5 جنيه، والفلفل الألوان 15 جنيها والجزر من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات ، والملوخية 8.

وعن أسعار الفاكهة أوضح أيمن مصطفي تاجر فواكه أن سعر كيلو العنب الأحمر 15 جنيها، والعنب الأخضر 10 جنيهات .

بينما سجل المشمش 30 جنيها، و كل من البرقوق و البرتقال و التفاح الأحمر والأصفر 35 جنيها.

وأضاف أن سعر كيلو الموز من 10 إلي 15 جنيها، والأناناس 30 جنيها والخوخ 10 جنيهات والبطيخ من 30 إلي 50 جنيها و الفراولة 10 جنيهات.