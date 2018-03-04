أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق مصر.. الأحد

الصاوي أحمدتباينت أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق – الأحد – حيث تراوح سعر البطاطس بين 2 و4 جنيهات، والطماطم بين 2 و2.5 جنيه، والبصل 3.5.وأوضح تجار في أسواق التجزئة أن الفلفل الرومي/ البلدي تراوح بين 5 و8 جنيهات، والباذنجان الرومي بين 2 و4 جنيهات، والباذنجان الأبيض 4- 5 جنيهات.



الصاوي أحمد

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق – الأحد – حيث تراوح سعر البطاطس بين 2 و4 جنيهات، والطماطم بين 2 و2.5 جنيه، والبصل 3.5.

وأوضح تجار في أسواق التجزئة أن الفلفل الرومي/ البلدي تراوح بين 5 و8 جنيهات، والباذنجان الرومي بين 2 و4 جنيهات، والباذنجان الأبيض 4- 5 جنيهات.

وأشاروا إلى أن سعر الكوسة تراوح بين 4 و5 جنيهات، والخيار بين 4 و5، والقلقاس 5 جنيهات، والملوخية 10 جنيهات، والسبانخ 4.5 جنيه، والفاصوليا 12 إلي 15 جنيها، والبسلة 6 جنيهات.

وتراوح سعر البرتقال بين 6 و7 جنيهات، واليوسفي بين 4 و6 جنيهات، والجوافة بين 7 و10 جنيهات، والفراولة بين 8 و12 جنيها، والموز بين 6.5 و12 جنيها، والخوخ بـ15 جنيها، والتفاح المستورد الأحمر بـ28 جنيها.