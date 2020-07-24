أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق اليوم الجمعة 24-7-2020

ارتفعت أسعار الخضراوات والفاكهة من 1 إلى 3 جنيهات في الكيلو اليوم الجمعة 24-7-2020 في الأسواق، وذلك خلال بداية تعاملات البيع والشراء بالأسواق الشعبية، كما تراجعت أسعار الفاكهة بنحو 5 جنيهات في بعض الأصناف.

وأكد خالد محمد، تاجر خضراوات، أن سعر كيلو الطماطم تراوح بين 10 إلي 15 جنيها وذلك بزيادة من 2 إلي 3 جنيهات مقارنة بأسعار أمس، والباذنجان الرومي 9 جنيهات، والفلفل الحار من 8 إلى 10 جنيهات بزيادة 2 جنيه لأقل سعر.

وقال إن سعر كيلو الخيار يتراوح من 10 إلى 12 جنيها بزيادة 1 جنيه في الكيلو.

وأوضح أن باقي الأصناف شهدت استقرارا في الأسعار وهي كيلو الفاصوليا من 6 إلى 8 جنيهات، والبامية من 10 إلى 25 جنيها، والليمون من 10 إلى 40 جنيها.

وأضاف أن الخيار الصوب من 4 إلى 6.5 جنيه، والباذنجان الأسود والأبيض من 5 إلى 8 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي 3 جنيهات، والكوسة من 4 إلى 8 جنيهات.

وتابع أن سعر كيلو البصل تراوح بين 3.5 إلى 5 جنيهات والبطاطس 3.5 جنيه، والفلفل الألوان 15 جنيها والجزر من 4 إلى 6 جنيهات، والملوخية 8 جنيهات .

انخفاض في أسعار الفاكهة

وعن أسعار الفاكهة قال محمد عبدالنعيم تاجر فواكه، إن سعر كيلو العنب الأحمر من 12 الي 15 جنيها، والعنب الأخضر 15 جنيها . فواكه وخضراوات

وأضاف عبدالنعيم أن كيلو المشمش تراجع 5 جنيهات ليصل إلى 30 جنيها، بينما يبلغ سعر كل من البرقوق والتفاح الأحمر والأصفر 35 جنيها

وتابع أن سعر كيلو الموز من 10 إلي 15 جنيها، والأناناس 30 جنيها والخوخ 10 جنيهات والبطيخ من 30 إلى 50 جنيها للواحدة والفراولة من 15 الي 20 جنيه بزيادة 5 جنيهات .

وأشار إلى أن أكثر الأصناف تشهد إقبالا هي المشمش والموز والعنب.